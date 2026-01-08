大雪影響！歐洲逾700航班取消「千名旅客被迫睡機場」 陸空交通大亂

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

根據路透社報導，西北歐週三遭暴風雪襲擊，迫使近千名遊客在荷蘭阿姆斯特丹的史基浦機場（Schiphol airport）過夜，但大雪帶來的也全非壞處，法國巴黎市民則非常享受在被大雪覆蓋的城市裡滑雪及坐雪橇。

歐洲因暴風雪導致交通大亂。（示意圖／pexels）

葛萊蒂風暴（Goretti）自大西洋側吹入歐陸，並在清晨為巴黎帶來驚人降雪量，經歷數日延誤進一步使班機取消、交通堵塞、運輸受阻。然而，部分遊客和居民十分享受這難得的景象，少數人趁著這個機會在艾菲爾鐵塔附近的景點盡情滑雪。

另一方面，大雪於週三造成約700個航班延誤，迫使約1000名旅客被迫夜宿史基浦機場，這座歐洲最忙碌的機場已經連續6日因大雪造成航班大亂，該機場發言人表示為應對這次「突發狀況」，機場已準備數百張床位供旅客使用，預估週四溫度回升後，將不再有班機取消的狀況發生。法國的戴高樂機場及奧利機場分別有100和40個航班延誤；比利時布魯塞爾機場和歐洲之星列車也回報了數起延誤及班次取消的情況。

陸地交通方面，荷蘭多處學校被迫關閉，官方鼓勵民眾在家上班，數個地區粗鹽耗盡，只能勉強為主要幹道清除路面結冰；法國在週三稍早禁止全國三分之一行政區的卡車與校車上路，但在之後解除了多地的惡劣天氣警告；大雪也使西班牙馬德里附近的一條鐵路被封閉且造成超過40條道路堵塞。

惡劣天氣同樣也影響了巴爾幹半島及東歐地區，克羅埃西亞一個西北方小鎮因路樹倒塌而使遊客被困在火車上12小時；東部波士尼亞及西部塞爾維亞因停電停水發布了緊急狀態。在波蘭，數個地區的學校被迫停課，部分學校改為線上課程；在匈牙利，週三上午的大雪使高速公路壅塞，數個班次的火車和公車也都因此延誤。

