大雪後天姚星入命！「4生肖」事業水漲船高 風生水起

在紫微斗數中「天姚星」帶著一種引人注目的光澤，它象徵魅力、好人緣、受矚目、被看見，也代表著一種能在競爭中自然脫穎而出的能量。紫微斗數老師姚本軍表示，有4個生肖的人在「大雪」過後，事業上會迎來突破，有機會在自己的領域大放光芒。

姚本軍昨（4）日在臉書粉專「紫微斗數 一點通 姚本軍」中發文，指出「天姚星」在事業發展上，就像一束照亮舞台中央的聚光燈，無論本身原本是否期待上台，天姚星都會讓你能被更多人看見，也因此帶來提拔、機會與外界的肯定。另一個思緒則認為，天姚不只是「人緣好」，而是能讓一個人的才能被放大呈現，因此它帶來的成長並非僥倖，而是因為你被注意、被肯定、被推上更能發揮的位置。

★【生肖豬】

2025年大雪之後，天姚星對於生肖豬在事業上的走向會明顯感受到一種「人氣被帶起來」的變化。天姚在人命宮，也讓屬豬的人在人際互動中特別柔和、有吸引力。從另一個角度來說，這段期間的豬者就像被推到聚光燈前，被要求承擔更多責任或站上更重要的位置，剛開始或許會覺得不習慣，但只要願意讓自己被看見，這段時間便會開啟新階段的事業高度。

★【生肖羊】

2025年大雪之後，天姚星對於生肖羊，事業的道路像是突然變得明亮而具有流動感。官祿宮的天姚，象徵把屬羊的人放到能發揮的舞台，也代表身分提升、工作內容變得更受到重視，甚至連你平常的專業風格都會吸引人來合作。另一個觀念認為，天姚在官祿宮也提醒屬羊的人，不只要展現能力，更要懂得展現態度，當你願意主動表現、讓專業自然綻放，你將被推到更高的層級，被視為值得投資的人才。

★【生肖牛】

2025年大雪之後，天姚星對於生肖牛的事業來說，重點落在「合作關係」與「對外形象」。天姚的魅力讓屬牛的人更容易受到信任，也更容易吸引貴人夥伴，使你在事業發展上擁有強而有力的支持。另一種思緒認為，這段時間的屬牛的人甚至有機會因合作案而擴張自己的版圖，接觸到更大、更優質的客群，人際合作若能把握好節奏，你會驚訝自己能在短時間內拉出漂亮的成績。

★【生肖雞】

2025年大雪之後，天姚星對於生肖雞事業的能量從內在開始悄悄改變。屬雞的人會在不知不覺中吸引到好的機會，你會發現自己的靈感、直覺特別強，做出的選擇常常帶來好結果。你不需要刻意表現，只要保持自然、真誠與專業，就會有人願意靠近你、支持你、給你舞台。屬雞的人在這段時間容易得到福氣般的助力，讓事業在看似平穩的節奏裡悄悄發光。

