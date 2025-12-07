大雪後更冷！中醫示警「7大隱疾」上身 必學3招暖身養腎：少吃薑母鴨、羊肉爐

大雪後天氣將越來越冷，中醫示警「7大隱疾」上身，必學3招暖身養腎：少吃薑母鴨、羊肉爐。圖／資料照片

今（7）天適逢24節氣的「大雪」，象徵冬季進入嚴寒階段，氣溫明顯下降、降雪機率增加。隨著天氣轉冷，亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘提醒，大雪後人體氣機趨於收斂，若保暖不足，容易出現手腳冰冷、關節僵硬等不適。他建議此時作息宜「早睡晚起」，飲食以溫補為主，並可透過泡腳、溫敷與熱飲來提升身體暖度。

大雪節氣易寒凝 小心「7大隱疾」找上門

藍涵鐘表示，大雪後氣溫驟降，人體氣機收斂、血脈易凝滯，若保暖不足或體質偏寒，可能出現手腳冰冷、關節僵硬、腰痠背痛、氣血不暢、腸胃不適、胃寒脹氣，以及女性經痛、血塊增多等症狀。

註：「寒凝」是中醫術語，指人體受到寒邪侵襲或陽氣不足，導致體內氣血運行不暢、津液停滯凝結的病理狀態。

起居應「早睡晚起」 飲食以「溫補」為主

藍涵鐘提醒，大雪時節作息應「早睡晚起」，並避免受寒。運動以太極、散步、伸展等柔和方式為主，避免大量出汗，以免陽氣外洩。飲食方面建議多吃薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等溫補食材；冰冷瓜果與生冷食物則應減少攝取。

藍涵鐘提醒，大雪時節作息應「早睡晚起」，並避免受寒。示意圖／取自pixabay

冬季重在「養神少慾」 順應節氣可為來年蓄勢

藍涵鐘指出，冬天也是「養神少慾」的時節，可透過靜坐、泡茶、閱讀、書寫或冥想，使身心進入冬藏狀態，促進陰陽調和、氣血內守。他並分享中醫3法溫補陽氣： 1. 泡腳：睡前泡腳15～20分鐘，促進下肢血循、暖腎養陽。 2. 溫敷：以暖暖包敷關元穴、足三里、腎俞穴10～15分鐘，有助驅寒、減輕冰冷及酸痛。 3. 熱飲：喝一杯熱飲即可從內而外提升暖度。

藍涵鐘強調，冬季養生核心在「順時養陽、滋補腎氣」，順應24節氣變化，不僅能預防寒邪，也能替來年的身體活力打好基礎。

三高族群大雪後須慎防心血管風險 冬令宜「溫補」而非大魚大肉

此外，扶原中醫診所醫師洪語謙也提醒，大雪節氣後氣溫驟降，三高族群與年長者需特別注意心血管健康，建議每日規律量血壓、外出避免清晨低溫時段，並加強頭頸部與足部保暖，以減少呼吸道與心血管疾病風險。

他強調，大雪後是適合進補的時節，冬令進補能增強免疫力、促進代謝、改善畏寒。然而「重點不在大吃薑母鴨、羊肉爐」，而是避免油膩、辛辣、過甜等食物，選擇以「溫補」為主的飲食，才能真正調節體內代謝、為冬季儲備能量。

何謂「大雪」節氣？

「大雪」是24四節氣中的第21個節氣，也是冬季的第3個節氣，通常落在每年12月6日至8日之間，此時太陽到達黃經255度，象徵冬季氣候邁入更深層的寒冷階段。名稱意指氣溫明顯下降、降雪機率大增，中國北方地區容易降下大雪；但在台灣，鮮少見到降雪，不過仍會出現強烈冷空氣南下、氣溫驟降的現象。



