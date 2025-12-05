大雪後迎「天姚星」 4生肖事業運飆升

在紫微斗數中，天姚星帶著一種引人注目的光澤，它象徵魅力、好人緣、受矚目、被看見，也代表著一種能在競爭中自然脫穎而出的能量。紫微斗數老師姚本軍點名生肖豬、羊、牛、雞有望在職場被更多人看見，也因此帶來提拔、機會與外界的肯定。

生肖豬

2025年大雪之後，天姚星對於生肖豬，豬者在事業上的走向會明顯感受到一種「人氣被帶起來」的變化。你在團隊中會變得更受矚目，你的能力、你的風格、你平常默默做的事突然開始被看見，甚至有機會因此受到主管或合作對象的提拔。天姚在人命宮，也讓豬者在人際互動中特別柔和、有吸引力，使得難以推進的專案因為你的人緣而變得更順利。從另一個角度來說，這段期間的豬者就像被推到聚光燈前，被要求承擔更多責任或站上更重要的位置。剛開始或許會覺得不習慣，但只要願意讓自己被看見，這段時間便會開啟新階段的事業高度。

生肖羊

2025年大雪之後，天姚星對於生肖羊者，事業的道路像是突然變得明亮而具有流動感。羊者在這段期間的工作表現容易得到肯定，甚至會遇上某些讓你「一躍而上」的機會。主管對你的看法開始改善，或是你手上的案子獲得外界讚賞，使你能借力而上。官祿宮的天姚，象徵把羊者放到能發揮的舞台，也代表身分提升、工作內容變得更受到重視，甚至連你平常的專業風格都會吸引人來合作。另一個觀念認為，天姚在官祿宮也提醒羊者，不只要展現能力，更要懂得展現態度。當你願意主動表現、讓專業自然綻放，你將被推到更高的層級，被視為值得投資的人才。

生肖牛

2025年大雪之後，天姚星對於生肖牛，對於事業來說，重點落在「合作關係」與「對外形象」。在職場象徵合作對象、固定窗口、長期夥伴，因此牛者會在這段期間遇到與自己契合的合作人脈，或是現有的合作開始變得順利、彼此默契加深。天姚的魅力讓牛者更容易受到信任，也更容易吸引貴人夥伴，使你在事業發展上擁有強而有力的支持。另一種思緒認為，這段時間的牛者甚至有機會因合作案而擴張自己的版圖，接觸到更大、更優質的客群。人際合作若能把握好節奏，你會驚訝自己能在短時間內拉出漂亮的成績。

生肖雞

2025年大雪之後，天姚星對於生肖雞，事業的能量從內在開始悄悄改變。雞者會在不知不覺中吸引到好的機會，像是有人默默替你說好話、推薦你、引介資源，或是困難的事情意外地變得順利。你會發現自己的靈感、直覺特別強，做出的選擇常常帶來好結果。你不需要刻意表現，只要保持自然、真誠與專業，就會有人願意靠近你、支持你、給你舞台。雞者在這段時間容易得到福氣般的助力，讓事業在看似平穩的節奏裡悄悄發光。

