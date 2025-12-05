大雪後4生肖迎年底強運！財運走旺 再獲貴人加持

《搜狐網》命理專欄分析，大雪過後4生肖財運與貴人運同步升溫。（示意圖／Pexels）





大雪將於12月7日到來，同時為2025年歲末運勢按下「轉換鍵」。《搜狐網》命理專欄分析，大雪過後的能量場形成三合吉局，加上「一白吉星」入中宮，有4生肖財運與貴人運同步升溫，可望在年底做最後衝刺。

生肖鼠

大雪後進入戊子月，屬鼠者因進入本命月，氣場大幅增強，子水當權使比劫與官星同時旺盛，再逢六白武曲星降臨本位，財運與事業雙助力，不僅有望在職場上獲得升遷、核心工作內容的主導機會，甚至可能接到跨領域合作邀約。財運方面正偏財皆利，除穩定收入外，也不排除獲意外之財。人際互動順暢，貴人相助明顯，年底局勢一片祥和。

生肖猴

屬猴者申金與子水相合，化解先前阻滯，運勢轉順。子水作為其食傷星，能量增強後使創意、表現力全面提升，有助推動長期停滯的計畫，使其進入突破階段。財運同步回穩，有望收回欠款或獲得額外進帳。人際與工作溝通也比以往順遂，職場合作氣氛改善，利於推動年底收尾。

生肖龍

屬龍者受到太歲生助，加上辰與子形成相合之勢，財運將主動到來。「財生官、官護身」的格局更有利事業升遷與資源獲取，容易獲得上級賞識或長輩貴人提攜。財運方面除正財穩健增長外，投資與理財亦可能獲超預期回報，人脈同步拓展，可為來年發展奠定基礎。

生肖牛

屬牛者與子水形成「子丑相合」，貴人運上升，機遇臨門。工作部分，先前投入的努力可望在本月見成果，獲得上級賞識、取得升遷或調任機會，人際關係順暢，合作資源增多。子水財星入庫象徵財運穩定增長，偏財亦有收穫。

