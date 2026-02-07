大雪恐影響投票！日氣象廳預測最高降雪量達70公分 東京也可能積雪

日本氣象廳預測，到2月9日之前，臨日本海地區及東京都將下大雪，圖為預測降雪量最高的新潟縣，2月7日街頭的選舉公告看板。路透社



明天8日是日本國會眾議院改選投票日，然而天氣預報顯示這可能不是個出門投票的好天氣。日本氣象廳表示，預計到9日，日本海一側的西日本、關東南部以及東京都23區都會降下大雪，可能影響交通，呼籲民眾提高警覺，慎防大雪帶來的危險。

日本放送協會（NHK）報導，根據最新數據，日本時間8日下午3點（台灣時間8日下午2點）的一小時降雪量以廣島縣庄原高野的4公分最多，其次是北海道和寒町及島根縣飯南町赤名的3公分。

氣象廳指出，受強烈冬季氣壓逐漸增加影響，強勁冷空氣湧入上空，導致日本北部和東部沿海地區、東京23區、神奈川縣西部和山梨縣等地出現降雪。

不僅是上述地區，到9日之前，日本海沿岸的降雪將逐漸增強，關東、近畿中部和九州平原等通常很少下雪的地區將出現積雪。

氣象廳預測，8日降雪量將達到高峰，屆時將有更強勁的冷空氣湧入西日本上空；日本海極地氣團輻合帶（JPCZ）會形成一條雪雲帶，可能導致短時間內降雪量迅速增加，尤其是在近畿地方北部和山陰地區。

受影響地區都將降下大雪，到8日中午之前的24小時降雪量預測，最高者為新潟縣、近畿及中國地方的70公分，其次是北陸地方的60公分，北海道和東北地方40公分。

而到9日中午之前的24小時降雪量預測，最高的仍是新潟縣的70公分，其次是東北、北陸和近幾的50公分，關東北部則有40公分。

東京23區預計降雪量將達3公分，且可能出現積雪。關東南部降雪高峰落在8日清晨至中午左右。

氣象廳提醒，大雪期間可能發生交通中斷或延誤、雪崩、屋頂雪塊掉落、大雪導致停電等狀況，呼籲民眾提高警覺。

綜合日媒報導，由於氣象預報已示警將有大雪來襲，日本政府呼籲選民多多利用「提前投票」制度，把握時間先投下寶貴一票。

福岡市5日天氣晴朗，選民趕緊出門進行提前投票，南區一處投票所中午出現少見的人龍，不過造成排隊的原因是，此次解散眾院到改選投票只有16天，日本許多地點出現投票通知延遲送達的狀況。

另外，兵庫縣選委會7日表示，從選舉公告隔天的1月28日，到本月6日，10天內已完成提前投票的選民超過81萬人，占選民總數18.13%，並且比上一屆2024年10月的選舉增加4.04個百分點。

