即時中心／林韋慈報導

日本眾議院大選於今（8）日登場，外界預期由首相高市早苗領軍的自民黨，有望突破233席的過半門檻，甚至可能單獨拿下超過300席次。不過，日本各地今遭新一波強烈冷氣團襲擊，氣溫驟降，福井、鳥取兩縣更發布「顯著大雪情報」，外界評估惡劣天候是否影響選民投票意願。而前駐日代表謝長廷今日也在臉書發表分析，提及昨日高市早苗的造勢場合打破過往日本政治冷感的氛圍，他認為過半可以期待。

對此，我國前駐日代表謝長廷今日在臉書發文指出，東京今早下起雪，從歷史經驗來看，投票率偏低往往對自民黨不利，且近日反對黨強烈批評高市早苗此次解散國會缺乏正當性，指控是為黨派利益，浪費龐大公帑，還讓民眾冒著風雪聽演講。這番言論經電視轉播後，是否會引發冒雪投票的選民共鳴，也讓部分自民黨支持者感到憂心。

廣告 廣告

不過，謝長廷也指出，近期高市早苗的演講旋風，頗有台灣40多年前「黨外時代」造勢的氛圍，幾乎沒有大規模宣傳，卻有大批民眾自動自發從各地湧入，現場多為年輕人、婦女及帶著孩子的家庭，人潮相當可觀。許多選民被高市嘶聲力竭、清楚有力的訴求打動，從中看見日本的希望與困境，也願意給有能力、有使命感的領導人一個機會。他認為，這股氣氛與氣勢已在全國逐漸成形，即使受風雪影響打些折扣，自民黨「過半」仍值得期待。

高市早苗昨晚在東京世田谷區公園舉行選前最後一場造勢活動，現場人潮多到被形容「宛如新年參拜神社」。不過，根據《NHK》報導，今日截至當地時間下午2時（台灣時間下午1時），全國投票率僅16.05%，較2024年眾院改選同時段低3.07個百分點，惡劣天候被視為投票率下滑的重要因素之一。





原文出處：快新聞／大雪恐影響日本選情！高市早苗世田谷區造勢人山人海 謝長廷：有望過半

更多民視新聞報導

驚傳與艾普斯坦見過面！達賴喇嘛辦公室回應了

《世紀血案》影射史明是命案主謀 歷史研究者怒批：令人難過且惡毒！

蕭旭岑稱谷立言只比科長大一點 鄭麗文竟稱：只是擔心下情能否如實上達

