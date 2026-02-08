大雪攪局！日本眾議院改選投票率16％ 高市早苗「豪賭」能破300席？

日本第51屆眾議院選舉今（8）日舉行投開票，選舉結果將左右日本政權走向。外界關注，由自由民主黨與日本維新會組成的執政聯盟，能否在眾議院465席中合計取得過半的席次，維持執政優勢。至於新成立的「中道改革聯盟」，是否能趁勢擴大席次、增強在野勢力，也成為這次選戰的看點，整體選情最快將在9日凌晨逐漸明朗。

大雪影響投票率 恐為選情帶來變數

多家日媒預估，自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，有望突破300席，甚至取得三分之二席次。若預測成真，首相高市早苗將以壓倒性優勢勝選。不過，今日日本多地降下大雪，選民須冒著風雪前往投票，也為投票率增添變數。

廣告 廣告

根據《NHK》報導，截至當地時間下午2時（台灣時間下午1時），全國投票率僅16.05％，較2024年眾院改選同時段少3.07％。惡劣天候被視為投票率下滑的重要原因之一。

日本政治學者小笠原欣幸指出，日本五大報一致看好執政聯盟可望取得約300席，但他也提醒，唯一可能翻轉預測的因素，就是大雪等惡劣天氣導致投票率大幅下滑。

不過，根據日本總務省7日公布的提前投票數據，截至2月6日共有超過2079萬人完成提前投票，佔全體選民20.09％，相較於2024年大選同期增加約436萬人。

高市提前解散國會 爭取更多民意支持

綜合日媒報導，這次眾院選舉是日本自1990年以來、睽違36年再度於2月投開票。高市於1月23日宣布解散眾議院，並在今日舉行大選，從解散到投票僅間隔16天，創下二戰結束以來最短紀錄。

高市僅上任3個多月，便選擇提前解散眾議院，原因在於希望藉由在內閣支持度創下10多年新高之際，替執政聯盟爭取更穩固的政治授權，也為後續政策推動奠定基礎。再加上眾議院掌握預算最終決定權，並負責指名首相，選舉結果直接影響政權走向。

在野陣營瞄準中間選民 成強勁對手

這次選舉將全面改選眾議院465席，其中包括289席採單一選區制，以及176席採比例代表制，混合制選制也使政黨協調與聯盟政治成為常態。即便政黨在部分選區失利，仍可透過比例代表「復活」進入國會。

目前自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，在眾議院合計掌握233席，勉強過半。自民黨雖長期主導日本政壇，不過高齡政治人物、薪資停滯與國債等問題，逐漸疏離年輕選民，成為選戰隱憂。

在野陣營方面，由立憲民主黨與公明黨組成新政黨「中道改革連合」，瞄準中間選民，試圖打破保守對決的框架，制衡執政黨的右傾政治傾向，且佔據眾議院167席次，成為選情最大變數。立憲民主黨反對核能與修憲，並主張透過調降食品消費稅因應通膨，而公明黨則以支持低收入戶、立場相對親中、反修憲而聞名。

選民高度關注民生議題

根據《彭博》分析，生活成本高漲是選民最關心的議題。日本通膨率不斷升高，薪資成長卻跟不上物價，家庭壓力加重，選民對政府經濟對策的質疑聲浪也提高。日本首相高市早苗提議兩年內將8％日本食品消費稅調降為0，卻未說明資金來源，而中道改革連合同樣也將食品消費稅降為0列入基本政策方針。

高市政治生涯的關鍵一役

高市早苗已公開表示，若執政聯盟無法在眾議院維持多數，將辭去首相職務。這場提前大選，被視為她押上政治前途的關鍵一役。

日本政局變動可能牽動國際金融市場，近期日圓走弱、公債殖利率上升，反映投資人對政策前景的不安。此外，選舉結果也將影響日本在外交上的角色，美國總統川普（Donald Trump）先前透過社群平台表態支持高市，並邀請她3月訪問華府。美方的支持是否能幫助自民黨勝選，選舉結果即將揭曉。