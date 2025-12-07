大雪節氣來了！養生重「閉藏」 泡腳、溫敷可護陽氣

隨著「大雪」節氣即將來臨，民眾應特別注意「避寒護陽」，順應冬季「閉藏」的特性保護陽氣。藍涵鐘醫師表示，中醫養生講求「天人合一」，人體生理活動應順應天地陰陽變化才能維持健康。

隨著「大雪」節氣即將來臨，民眾應特別注意「避寒護陽」，順應冬季「閉藏」的特性保護陽氣。（示意圖／Pixabay）

亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘指出，冬季五行屬水，主腎，氣候以「寒」為令。寒氣為陰邪，其性「主收引、主凝滯、主痛」，易使人體氣機收斂、血脈凝滯。

「若不慎保暖或體質虛寒，容易出現手腳冰冷、關節僵硬、腰痠背痛、氣血不暢、消化不良等問題。」藍涵鐘解釋，這是「寒主收引」的表現，若寒氣深入臟腑，則易傷陽氣。

《黃帝內經》記載「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎」，《素問‧四氣調神大論》也提到冬三月宜「早臥晚起，必待日光，無擾乎陽，藏精以待春生」。藍涵鐘表示，這些古籍都在提醒人們冬季養生的重要性。

藍涵鐘分享實用的冬季暖身方法，首先是每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘。（圖／馬光中醫）

針對冬季養生，藍醫師建議在起居上宜早睡晚起、避寒就溫；運動宜柔和緩慢，如太極、散步、伸展，不可大汗淋漓，以免陽氣外洩。飲食方面，藍涵鐘建議以溫補為主，「多食薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等；忌食冰冷瓜果與生冷食物。」

藍涵鐘分享三個實用的冬季暖身方法。首先是每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘，他推薦使用「足暖心」藥方：「乾薑1.5錢、艾葉2錢、吳茱萸0.5錢、當歸尾1.5錢、獨活2錢、益母草2錢，加水煮沸後用來泡腳，可促進下肢血循、暖腎養陽。」

藍涵鐘建議可用暖暖包敷於關元穴、足三里或腎俞穴等穴位。（圖／馬光中醫）

其次是溫敷療法，藍涵鐘建議可用暖暖包敷於關元穴、足三里或腎俞穴等穴位，「溫敷10至15分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。」第三是熱飲調理，藍醫師分享「薑心比心甜湯」的配方，包含生薑、桂心、雞心棗等多種中藥材，「此方能溫中祛寒、補腎健脾、潤肺養顏。」

藍涵鐘強調，冬季養生的核心在於順天時、護陽氣、養腎精。「《素問》有言：『冬不藏精，春必病溫。』若未善養陽氣與精氣，來春易生虛熱與疲倦。」他建議民眾可透過靜坐、泡茶、書寫或冥想，讓身心進入冬藏狀態，使陰陽調和、氣血內守。

