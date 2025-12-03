大雪節氣冷爆！中醫教你3招「避冬術」：泡腳、溫敷、喝熱湯一次搞定

【記者黃泓哲／台北報導】「大雪」節氣將至，氣溫一路走低，中醫提醒這段時間正是冬季養生關鍵點，必須特別注意避寒、護陽、養腎。亞灣馬光中醫診所藍涵鐘醫師指出，冬季屬水、主腎，天氣越來越冷時，人體的氣血容易被寒氣「收縮」，出現手腳冰冷、關節緊、腰痠、胃寒脹氣等問題。如果沒做好保暖，寒邪深入臟腑，還可能造成腎陽不足、脾胃虛寒。

中醫強調「冬藏」，也就是冬天要讓身體休養、蓄積能量。藍涵鐘醫師建議，起居上應「早睡晚起」，外出多注意保暖；運動則以溫和為主，像太極、散步、伸展都適合，避免劇烈運動大流汗，讓陽氣過度外洩。飲食方面，可多吃薑、蔥、羊肉、黑豆、桂圓、枸杞、山藥、核桃等溫補食材，冰冷、生食、寒性水果則要盡量少碰。

廣告 廣告

想要更快暖身，中醫也提供3個簡單的「避冬小妙招」。第一招是「泡腳」，每天睡前用溫水泡15至20分鐘，有助促進血液循環、暖腎養陽；第二招是「溫敷」，可把暖暖包放在肚子、腰背或「關元穴」、「足三里」、「腎俞穴」等位置，能改善手腳冰冷、經痛或腰痠；第三招是「熱飲」，像用薑、桂心、雞心棗、枸杞、蓮子等煮成暖身甜湯，能幫助驅寒、補氣又暖胃。

藍涵鐘醫師提醒，「大雪」是冬至前最寒的節氣之一，正是身體養陽、固腎、藏精的重要時期。如果能順著季節調整作息與飲食，讓生活與自然節奏一致，不只能避免寒邪上身，更能讓來年身體保持最佳狀態，迎接春季的生發能量。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

林志玲捧蛋糕仙女落淚 51歲第一個願望獻給寶貝兒

《鼎王》台北長安東店開幕 全台鼎王同慶指定肉品買一送一

著重市心佈局蓋地標 「郡都大成」動土房價鎖定坐5望6

