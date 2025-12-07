大雪節氣急凍武陵農場！藤花園化身「冰晶世界」 宛如夢幻場景

今（7）天是24節氣中的大雪，台中武陵農場清晨氣溫降至約0.2度，海拔2000公尺以上的藤花園在低溫影響下，化身成為冰晶宮，一整排透明冰柱垂掛在藤架之間，花草與葉片表面也覆滿晶瑩冰霜，在大自然的精雕細琢下，宛如披上了一層夢幻薄紗。冰晶也在陽光的照耀之下散發透亮的光芒，讓遊客直呼「真的很美」，紛紛拿起手機拍照留念。

武陵農場的絕美景色。圖／台視新聞

武陵農場表示，為了預防藤花園區域的管線結冰，會預先打開澆灌系統讓水持續流動，但在清晨低溫情況下，流出的水瞬間凝結，才形成冰宮般的絕美景色，彷彿置身於冰晶世界。

