大雪節氣接財！5生肖、5星座財運旺「荷包賺滿滿」
明（7日）迎「大雪」！命理專家小孟塔羅雲蔚老師指出，大雪節氣為特定生肖與星座帶來財運轉機，包括屬龍、羊、馬、蛇、牛，以及巨蟹座、獅子座、摩羯座、金牛座，以上5生肖和星座無論工作、投資或副業都有加分可能。
5生肖財運排行榜
生肖牛在大雪節氣財運登上榜首。踏實穩重的特質讓他們做事有條不紊，理財或投資時判斷能力清楚，由於心態保持踏實又積極，只要靠著努力，在大雪期間的荷包容易賺得豐滿。
生肖蛇在大雪來臨時財運相當不錯，不論是投資或理財的決策能更穩健，減少損失的可能，在大雪節氣裡，偶爾閃過的靈感甚至可能帶來意外的小財運。
生肖馬在大雪節氣期間財運逐漸攀升，此時的行動力比平時更旺盛，很容易抓住機會，可能靠著偶爾靈光一閃，就能想出增加收入的小妙招。工作運也不錯，可能得到額外獎勵或分紅。
生肖羊在大雪期間能遇到意想不到的賺錢機會，試著比平時更願意嘗試新的方式，即可讓收入增加的可能性大幅提升，建議保持耐心，抓住財運高峰。
生肖龍在大雪期間財運相當旺，懂得抓住賺錢機會，不論是工作上還是投資方面都有不錯的好成績，大雪期間很適合整理資源、檢視手上的項目，或是思考新的賺錢方法，財運將自然慢慢靠攏。
5星座財運排行榜
金牛座在大雪節氣的財運特別旺，即便花錢也能找到折扣商品，省下不少錢。大雪期間與親朋好友的工作合作，可能換成額外獎金或禮物，只要抓住一些生活小細節，金錢將悄悄累積。
摩羯座在大雪節氣的財運非常穩定，可能有些兼職或小案子，賺到一筆額外收入，或是靠著拍賣舊衣或二手用品也能換成現金，在平凡日子裡特別能累積財富。
獅子座在大雪節氣的財運很旺，擅長抓住身邊的小機會轉化成收入，例如朋友臨時介紹的兼職或新的工作，意外帶來一筆可觀的金錢，也可能靠著副業，例如手工或小創意變成零用錢收入，慢慢累積錢財。
巨蟹座在大雪節氣的財運很不錯，因為他們懂得不亂花錢，省下不少開銷。另外，家裡的小生意或副業可能在不經意間帶來額外收入，建議記帳或設定購物清單，讓錢財累積得更穩定。
處女座在大雪節氣裡錢包容易鼓起來，很可能在生活中突然的兼職或小型副業帶來意外收入，或是在朋友聚會、同事間的小合作也可能轉化成賺錢的契機。這些機會都是能累積財運，這段時間特別能讓荷包穩定增加。
