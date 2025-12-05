大雪節氣流感大爆發...別只靠疫苗！中醫3招退燒、補氣、抗病毒一次搞定

大雪節氣濕冷來襲，中醫提醒流感高峰正式展開，要注意保暖與免疫力。（攝影／鄭國強）

隨著節氣進入「大雪」，台灣也逐漸來到一年之中最濕冷的時節。 根據節氣記載：「時積陰為雪，至此栗烈而大」，象徵冬季寒氣已至極盛。雖台灣平地鮮少降雪，但濕冷天氣、溫差加大，加上民眾多待在室內，使流感病毒更容易在人群間快速擴散。

睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容指出，台灣位處亞熱帶，即便不像溫帶國家那樣有明顯的流感季節，但冬季仍是流感高峰期。她提醒，大雪節氣前後，氣候冷冽、陽氣收斂，正是呼吸系統最脆弱的時候，「一年四季都有流感可能，冬季尤其要提高警覺。」

流感來得急、傳得快：2-3週達高峰，可持續數月

流感（流行性感冒）主要由A型與B型流感病毒感染引起，最典型的特性就是「突發」、「傳染力強」。吳宛容表示，疫情高峰常出現在短短2-3週內，接著可能維持2-3個月後快速下降。由於流感病毒每隔數年會出現抗原變異，因此才會造成週期性的大流行。

流感的傳染方式以飛沫為主，也可能因接觸污染的物品後觸摸鼻口而感染；多數人在發病後2-5天病毒量開始下降，傳染力也會逐漸減弱。

典型症狀：突發高燒、全身痠痛、極度疲倦

流感最明顯的特徵，是症狀來得「又快又猛」。

吳宛容分析，從輕微感冒樣不適，到嚴重呼吸道症狀甚至嘔吐的重症皆可能出現。典型症狀包含：

1. 突然高燒、畏寒

2. 頭痛、全身肌肉痠痛（比一般感冒更明顯）

3. 極度疲倦、虛弱感

4. 呼吸道症狀：咳嗽、喉嚨痛、胸骨悶痛

大部分患者在2-3天內退燒，但咳嗽與胸悶可能延續一週以上。有些人甚至會出現流感後倦怠症，疲倦可長達數週，尤其年長者更為明顯。

吳宛容表示，這些族群要特別注意併發症：

1. 5歲以下兒童

2. 65歲以上長者

3. 孕婦

4. 慢性病患者（心肺疾病、糖尿病、腎臟病、血液疾病）

5. 免疫力低下者

吳宛容提醒，若在原本改善的情況下，2-3天後「再次發燒、咳嗽加劇」，要警覺是否為繼發性細菌性肺炎。

流感症狀又快又猛：高燒、肌痛、極度疲倦，出現後務必及早就醫。（圖片來源／freepik）

中醫如何看流感？濕邪、氣虛、風熱夾雜的「三象型」疾病

那麼中醫是如何看流感？又該如何治療呢？

吳宛容表示，中醫治療流感，不單看病毒，而是觀察患者當下體質與症狀。「流感與一般感冒最大的差別，是肌肉痠痛較重、疲倦感強、容易高燒。」她用中醫觀點解釋這三大現象：

1. 肌肉痠痛：濕邪困於肌表

2. 極度疲倦：氣虛或血虛，正氣不足

3. 高燒：風熱上炎、邪氣鬱於表

中醫治療會依症狀使用不同藥物，例如疏風解表、清熱解毒、祛濕止痛等。

中醫的治療特色：順應病程、協助身體排邪

吳宛容強調，「中藥不是直接壓制身體的免疫反應，而是協助人體將病邪排出。」

她指出，中醫治療會以「發汗、退熱、補氣」同步進行，透過促進皮膚循環、讓身體以微汗的方式自然降溫，同時改善免疫反應期間的虛弱感，並將體內濕邪排出以減輕痠痛，進一步保護正氣、提升整體抵抗力。

她也提醒，一旦出現類流感症狀，越早就醫越好，「症狀輕微時中醫介入最有效，可以降低不適並加速復原。」

三款中醫茶飲：輕症、喉痛、易感冒者皆可飲用

吳宛容提供3款在家易操作的茶飲，適合輕微症狀或保養使用：

1. 玉屏風茶—提升免疫力、預防感冒

材料：黃耆10g、白朮10g、防風10g、生薑5g

作法：加500ml水煮滾，小火煮15分鐘

適合：體虛、常感冒者

2. 薄荷金銀花茶—喉嚨卡、有熱感者

材料：薄荷5g、金銀花10g、甘草5g

作法：熱水悶泡15分鐘

功效：疏風清熱、利咽消腫

適合：喉嚨微腫、口乾、輕度熱象者

中醫師指出，玉屏風、薄荷金銀花、桑菊茶三款茶飲，輕症與保養皆適用。（圖片來源／freepik）

3. 桑葉菊花茶—清肺潤燥、改善喉癢

材料：桑葉10g、菊花10g

作法：熱水悶泡15分鐘

適合：喉嚨乾癢、想清喉嚨、風熱初起者

五大穴位保養：提升正氣、減少感冒機率

冬季特別強調「保暖」與「固表」。吳宛容建議，可在以下穴位每天早晚進行熱敷5-10分鐘或按壓5分鐘：

1. 百會穴：醒腦、安神

位置：頭頂正中央（兩耳尖連線之中點）

2. 風池穴：祛風、清頭目

位置：後頸枕骨下方凹陷處

3. 大椎穴：退熱、益氣

位置：第七頸椎下方凹陷（低頭時最突出的那節椎骨）

4. 曲池穴：疏熱、祛風濕

位置：手肘外側橫紋

5. 尺澤穴：清肺、降逆

位置：手肘橫紋，肱二頭肌腱外側凹陷

吳宛容表示，這些穴位能幫助改善循環，提高免疫系統的反應能力，對預防感冒與流感特別有幫助。

4大生活作息預防流感

除了治療，吳宛容提醒，冬季保暖與生活作息對預防感染極為重要。以下要點務必落實：

1. 人多場所戴口罩—尤其密閉空間 2. 勤洗手、咳嗽禮節 3. 有症狀時避免外出，並降低運動量 4. 注意頸部與背部保暖、正常作息、避免熬夜與過勞

她補充，冬季濕冷會讓免疫力下降，一旦疲勞累積或睡眠不足，更容易讓病毒乘虛而入。

大雪節氣後進入流感旺季，中醫與西醫可互補並行

大雪節氣象徵寒冬真正來臨，也是流感好發的關鍵時期。吳宛容提醒，中醫治療的優勢在於能「順應體質、改善症狀、提升免疫力」，輕症患者能更快恢復；但若出現高燒不退、呼吸困難、意識不清等症狀，仍須立即就醫。

隨著氣溫持續降低，民眾除了施打流感疫苗，也可透過中醫茶飲、穴位保養，配合良好生活作息，守護自己的冬季健康。

