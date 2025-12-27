大雪紛飛！合歡山變銀白世界 積雪逾10公分

南投合歡山今天凌晨4點開始下雪，追雪族大呼過癮。（圖／東森新聞）





受到大陸冷氣團強勢影響，高山氣溫驟降，南投合歡山今天凌晨4點開始下雪，松雪樓和武嶺亭都成了銀白世界，積雪大約10公分，追雪族大呼過癮，還有人說不用出國，就可以看到歐洲國家的冰雪美景。

遊客：「合歡山下大雪了。」海拔3150公尺的松雪樓，大雪紛飛，入住的遊客一早起床，看見眼前成了一片銀白世界，開心大喊，還興奮地拿起地上的積雪，堆成小雪人。

遊客：「下雪了哇喔。」松雪樓前的道路和停車場的車輛，都被覆蓋厚厚的白雪，像是白色棉花糖一樣，可愛又夢幻。

松雪樓副理陳建志：「合歡山從今天早上4點半，持續下雪到現在目前積雪9公分。」

武嶺亭同樣被白雪圍繞，不少追雪族連夜上山守候，從清晨的冰霰，等到片片白雪落下，積雪一下就將近10公分，雙腳踏在白雪上，直呼真的好過癮。

台灣追雪團團員：「2點左右開始一直狂下冰霰，後來轉為雪，目前的積雪多深呢，至少應該也有10公分吧，太過癮了。」

七點過後，武嶺亭立刻湧入大批遊客和車潮，大陸冷氣團加上水氣充足，合歡山降下大雪，一夕雪白，遊客猶如置身北歐冰雪世界。

現在可以看到欄杆上面已經有民眾留下來的小雪人，現場持續在下雪，氣溫只有零度，體感溫度是負4度而已。

遊客：「看過最大的一次雪，很好看，拍照起來怎樣很漂亮。」

遊客：「我們第一次在合歡山看到下雪，覺得很棒，不用出國就可以看到。」

台14甲線鳶峰到大禹嶺部分路段，因為路面結冰，公路局清晨也出動鏟雪車，清除路面積雪，車輛必須加掛雪鍊才能通行，由於這兩天是周末假日，上山追雪的人潮車潮，預估可能會再度擠爆合歡山武嶺。