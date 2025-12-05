大雪襲南韓！通勤變「生存戰」上班族直接路邊棄車 日本也傳降雨雪可能

記者蒲世芸／綜合報導

南韓4日晚間迎來今年初雪，不過突降的大雪，造成首都圈交通全面失控。今（5日）通勤潮仍舊慘不忍睹，不少市民直呼簡直像是一場「生存戰」。而日本當地在陽光露臉後，多處氣溫較4日略為回升，但沿岸地區還是有機會出現雨雪天氣，並可能伴隨雷暴和冰雹。提醒民眾若有赴日韓的需求，別忘掌握天氣狀況，並注意自身安全，做好保暖工作。

南韓因大雪交通陷混亂，因此有民眾直接下車步行。（圖／翻攝自X平台 @_puddingcat）

因大雪南韓成交通地獄

南韓官方統計，自4日晚間6時至5日凌晨5時，已接獲1,981起通報，包括交通事故與危險防止通報等。不少通勤民眾累喊：「這就是名副其實的『交通地獄』。」

短短時間內，每小時1到3公分的降雪，導致多條主要道路被迫管制，車輛動彈不得。尤其下班尖峰時間，晚上6時開始雪勢又再增強，許多駕駛開啟警示燈、以龜速前進；還有車輛因為爬不上坡，索性直接將車停在路中央，讓路況更雪上加霜。有上班族無奈說：「平常回家只要1小時，結果昨天花了3小時才到。」更有人乾脆直接路邊棄車徒步返家，形容「回家像在闖關」。

日本同樣拉警報

據Weathernews 5日報導，預計日本沿岸地區將持續出現雨雪天氣，並可能伴隨雷暴和冰雹；而日本北部和北陸地區，特別是山區，亦需警惕進一步降雪。

而今（5日）早晨，因受輻射冷卻增強影響，關東地區氣溫驟降，東京市中心最低氣溫降至1.2℃，多地創下今冬最低氣溫紀錄。不過太陽升起後，氣溫迅速回升，已經超過了4日最高氣溫。

隨著冷空氣逐漸消退，東京市中心氣溫從早上7時到10時以每小時約3℃的速度上升，11時達到最高10.9℃。預計下午氣溫將進一步升高，與昨日相比，白天陽光也更加溫暖。

