大雪要到了！命理師點名「3生肖」運勢大洗牌

時序進入寒冷的冬季，命理師柯柏成提醒大家，今年的「大雪」節氣大約落在陽曆12月7日上午5時4分20秒。雖然名為大雪，但這個時節不僅僅是天氣變冷的信號，更是影響生肖運勢、農諺預測，甚至老虎求偶的特殊時段。其中3生肖被點名，運勢將會轉好或轉衰。

大雪三候

大雪節氣後，自然界進入深沉的冬季，對應著「大雪三候」的特殊現象：

1.鶡鴠不鳴：

天氣極度寒冷，連寒號鳥也不再嗚叫。

2.虎始交：

老虎開始出現求偶行為。古人觀察到老虎為純陽之體，反而在寒冷氣候中求偶，這也解釋了《水滸傳》中武松打虎的故事正好發生在這個節氣前後，因為此時老虎出沒頻繁，且交配期會更兇殘。

3.荔挺出：

「荔挺」這種蘭草，在嚴寒中感受到陽氣萌動而抽出新芽。

三大生肖運勢預警

柯柏成特別點出幾個生肖在大雪節氣前後的運勢變化：

生肖虎：

在大雪節氣，生肖虎的事業和貴人運將大幅提升，展現出非凡的領導能力與決策力。財運方面有小小的偏財運，可以趁心情不錯時，小買幾張樂透彩票試試手氣，同時建議多擴展社交圈，為來年儲備資源。

生肖馬：

容易有桃花運和異性緣，但運勢的好壞取決於個人心態。若抱著玩玩的心態，容易招來爛桃花。未婚男女應多把握這段時間擴大交友圈及參加聚會。

生肖羊：

需特別注意身體健康，流感、新冠等疾病容易找上門，外出到公共場合務必戴好口罩。飲食方面要多注意，避免過度進補或暴飲暴食，因為這段時間腸胃比較弱。

另外，古代農業習俗上有「早大雪，凍死牛；晚大雪，穿單衣」的講法。由於今年的大雪節氣落在農曆十月十八，屬於「早大雪」，因此可以預料到今年的冬天會特別冷，提醒民眾必須早早做好禦寒準備。

此外，古人也會透過大雪當天的天氣判斷冬天的冷暖與來年作物的收成狀況，流傳下多句農諺智慧，像是「大雪不凍倒春寒」或「大雪晴天，立春雨雪多」等，大家不妨可以觀察，在全球暖化的效應下，這些古老預言的準確率還剩下多少。

柯柏成最後分享了《紅樓夢》裡的「白雪紅梅」開運法。大雪這一天，建議來一杯熱騰騰的紅棗枸杞茶或洛神花茶，既能解膩又養生。在中國傳統文化中，白雪之中的紅梅代表著強韌的生命力，這種對應時節的雅興和飲食方式，正是大戶人家必備的開運模式。

