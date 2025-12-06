大雪養生 早睡晚起、進補宜適量
今（7日）是24節氣中的大雪，是距離冬至最近的寒冬前哨，象徵冬季正式到來。專家表示，步入冬季，人的睡眠需求變高，建議「早睡晚起」，睡上7～8小時才足夠。這個時節也是進補的日子，不少人會吃羊肉爐、薑母鴨等，若想喝湯暖胃，建議在上鍋時先喝，減少腎臟負擔，由於這些場所大部分是半開放式環境，慢性病患用餐時，務必注意保暖。
信義馬光中醫診所醫師游晏楠指出，步入冬季，不少民眾明明睡得和之前一樣，卻總覺得疲倦，這其實和大自然有關，動物此時會進入冬眠，人類則是睡眠需求變高。夏天睡6～7小時就足夠，此時卻要拉長至7～8小時，建議民眾「早睡晚起」，把握23點前入睡，提早一點也沒關係。
許多人會趁著大雪進補，吃羊肉爐、薑母鴨和各種鍋物，游晏楠提醒，高血壓、高血糖、高血脂的民眾還是要注意，畢竟湯的鈉含量高。另外，睡眠少、嘴破、火氣大的人，也不建議太補，避免上火。若想喝湯暖胃，建議在上鍋時先喝，減少腎臟負擔。
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文也提醒民眾，濃厚的肉湯含有高普林，對健康不利，應少喝。由於羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞的用餐環境多在騎樓，是半開放式空間，慢性病患務必注意保暖，盡量選擇在溫暖的室內用餐；若是自己在家煮，建議別吃加工食品（如：丸子），選用瘦肉補充蛋白質，也可加上各種蔬菜，增加膳食纖維的攝取。
翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕說，冬季氣溫下降，心臟功能變弱，因此冬季不只是補腎，更要先補心。當心臟輸出的力量夠，身體才有足夠能量去修復關節、暖和四肢。她推薦「穴道＋精油」的雙重保養，溫經散寒的肉桂精油、促進末梢循環的迷迭香精油、安神解鬱的甜橙或佛手柑精油都是不錯的選擇。
賴睿昕表示，按壓位在腋窩的「極泉穴」，能改善胸肋張力、提升心臟輸出量，並緩解類「蝴蝶袖」般的肌肉鬆垮現象。而按壓手腕橫紋上三指的「內關穴」，則可舒張胸肋空間，改善現代人因久坐造成的屈肌緊繃，進一步提升心臟對全身關節的濡養功能。
