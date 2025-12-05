「大雪」來臨！寒冬關節硬、肌肉痠、消化差、生理痛怎辦？中醫師教避冬 3 招

大雪來臨，正是冬至前的重要時節，代表陰寒之氣漸盛，是一年之中陰氣最盛、陽氣潛藏的時刻。此時，應特別注意「避寒護陽」。而此時節常見症狀，包括關節僵硬、消化不良、生理痛，可透過中醫避寒妙招做保健。

亞灣馬光中醫診所中醫師藍涵鐘表示，冬季五行屬水，主腎，氣候以「寒」為令。寒氣為陰邪，其性「主收引、主凝滯、主痛」，易使人體氣機收斂、血脈凝滯。若不慎保暖或體質虛寒，容易出現：

手腳冰冷、關節僵硬

腰痠背痛、氣血不暢

消化不良、胃寒脹氣

女性經痛、血塊多

藍涵鐘強調，中醫稱此為「寒主收引」，意指寒邪使氣血收縮、筋脈緊束。若寒氣深入臟腑，則易傷陽氣，導致「腎陽不足」或「脾胃虛寒」。因此，需要溫陽護腎、靜養身心，實現「冬藏之道」。

冬天養生關鍵在「藏」與「溫」

藍涵鐘強調，起居上宜早睡晚起、避寒就溫；運動宜柔和緩慢，如太極、散步、伸展，不可大汗淋漓，以免陽氣外洩。飲食以溫補為主，多食薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等；忌食冰冷瓜果與生冷食物。

他進一步說明，同時，冬季亦是「養神少慾」的時節。可透過靜坐、泡茶、書寫或冥想，讓身心進入冬藏狀態，使陰陽調和、氣血內守。《素問》有言：「冬不藏精，春必病溫。」若未善養陽氣與精氣，來春易生虛熱與疲倦。

溫暖化冬雪小妙招

當天氣轉寒，除了保暖外，藍涵鐘建議，更可運用中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的「暖身養腎」效果。

泡腳：足暖則全身暖

每日睡前以溫水泡腳 15～20 分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。

泡腳藥方：足暖心

材料：乾薑 1.5 錢、艾葉 2 錢、吳茱萸 0.5 錢、當歸尾 1.5 錢、獨活 2 錢、益母草 2 錢。

作法：以上藥材加入 1000c.c. 清水，大火煮滾後轉小火慢煮 10 分鐘，再倒入泡腳盆，加水稀釋至適溫即可。

溫敷：溫養經脈、驅寒補陽

可用暖暖包敷於腹部或腰背，特別是以下穴位。溫敷 10～15 分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。

關元穴（任脈）：肚臍下四橫指處，溫腎固精。

足三里（胃經）：髕骨外側下方凹陷處往下四指，健脾養氣。

腎俞穴（膀胱經）：第二、三腰椎間旁開兩指幅，補腎壯陽。

熱飲：從心到胃的溫暖能量

寒冬時，一杯熱飲能讓全身從內而外暖起來。此方能溫中祛寒、補腎健脾、潤肺養顏，是冬季暖身的好選擇。

藥膳方：薑心比心甜湯

材料：生薑帶皮 2 錢、桂心 1 錢、雞心棗 3 錢、枸杞 2 錢、薏苡仁 3 錢、蓮子 2 錢、白木耳 5 錢

作法：加適量冰糖煮成甜湯。

冬季養生在於順天時、護陽氣、養腎精。順應二十四節氣的節奏，讓生活與天地陰陽變化相協調，不僅能預防寒邪，更能為來年的生機蓄勢。學會「與天和、與氣調」，冬天便不再冰冷，而是最適合修養、積蓄能量的溫暖季節。

