「大雪」來臨！寒冬關節硬、肌肉痠、消化差、生理痛怎辦？中醫師教避冬 3 招
大雪來臨，正是冬至前的重要時節，代表陰寒之氣漸盛，是一年之中陰氣最盛、陽氣潛藏的時刻。此時，應特別注意「避寒護陽」。而此時節常見症狀，包括關節僵硬、消化不良、生理痛，可透過中醫避寒妙招做保健。
亞灣馬光中醫診所中醫師藍涵鐘表示，冬季五行屬水，主腎，氣候以「寒」為令。寒氣為陰邪，其性「主收引、主凝滯、主痛」，易使人體氣機收斂、血脈凝滯。若不慎保暖或體質虛寒，容易出現：
手腳冰冷、關節僵硬
腰痠背痛、氣血不暢
消化不良、胃寒脹氣
女性經痛、血塊多
藍涵鐘強調，中醫稱此為「寒主收引」，意指寒邪使氣血收縮、筋脈緊束。若寒氣深入臟腑，則易傷陽氣，導致「腎陽不足」或「脾胃虛寒」。因此，需要溫陽護腎、靜養身心，實現「冬藏之道」。
冬天養生關鍵在「藏」與「溫」
藍涵鐘強調，起居上宜早睡晚起、避寒就溫；運動宜柔和緩慢，如太極、散步、伸展，不可大汗淋漓，以免陽氣外洩。飲食以溫補為主，多食薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等；忌食冰冷瓜果與生冷食物。
他進一步說明，同時，冬季亦是「養神少慾」的時節。可透過靜坐、泡茶、書寫或冥想，讓身心進入冬藏狀態，使陰陽調和、氣血內守。《素問》有言：「冬不藏精，春必病溫。」若未善養陽氣與精氣，來春易生虛熱與疲倦。
溫暖化冬雪小妙招
當天氣轉寒，除了保暖外，藍涵鐘建議，更可運用中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的「暖身養腎」效果。
泡腳：足暖則全身暖
每日睡前以溫水泡腳 15～20 分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。
泡腳藥方：足暖心
材料：乾薑 1.5 錢、艾葉 2 錢、吳茱萸 0.5 錢、當歸尾 1.5 錢、獨活 2 錢、益母草 2 錢。
作法：以上藥材加入 1000c.c. 清水，大火煮滾後轉小火慢煮 10 分鐘，再倒入泡腳盆，加水稀釋至適溫即可。
溫敷：溫養經脈、驅寒補陽
可用暖暖包敷於腹部或腰背，特別是以下穴位。溫敷 10～15 分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。
關元穴（任脈）：肚臍下四橫指處，溫腎固精。
足三里（胃經）：髕骨外側下方凹陷處往下四指，健脾養氣。
腎俞穴（膀胱經）：第二、三腰椎間旁開兩指幅，補腎壯陽。
熱飲：從心到胃的溫暖能量
寒冬時，一杯熱飲能讓全身從內而外暖起來。此方能溫中祛寒、補腎健脾、潤肺養顏，是冬季暖身的好選擇。
藥膳方：薑心比心甜湯
材料：生薑帶皮 2 錢、桂心 1 錢、雞心棗 3 錢、枸杞 2 錢、薏苡仁 3 錢、蓮子 2 錢、白木耳 5 錢
作法：加適量冰糖煮成甜湯。
冬季養生在於順天時、護陽氣、養腎精。順應二十四節氣的節奏，讓生活與天地陰陽變化相協調，不僅能預防寒邪，更能為來年的生機蓄勢。學會「與天和、與氣調」，冬天便不再冰冷，而是最適合修養、積蓄能量的溫暖季節。
文 / 黃慧玫、圖 / Cheryl
更多Heho健康文章
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 74
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 184
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 2 小時前 ・ 2
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 157
廉世彬韓方經紀公司宣布「合約結束」 爆遭性騷後新消息曝光
樂天桃猿啦啦隊韓籍成員廉世彬（염세빈），在爆出與韓籍黃姓經紀人產生糾紛後，她的韓方經紀公司「IDEA-H」於今（5日）正式發布聲明，宣布與廉世彬的合約已經到期並結束。此消息在廉世彬暫停部分活動並接受心理治療後曝光，格外引人關注。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 1
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 146
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 99
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 18
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 296
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 490
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 14 小時前 ・ 4
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 322
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 77
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 281