「大雪」將至 命理師揭「養身法則＋5生肖運勢」

12/7是24節氣中的「大雪」。這天之後，天氣進一步轉冷，也象徵農事「冬藏」的開始。命理師楊登嵙透露，自中醫角度來看，大雪是進補的大好時節，此時進補並非吃營養價值高的補品即可，而是要通過養精神、調飲食、練形體、慎房事、適寒冷等綜合調養達到強身健體的目的。此外，命理老師謝沅瑾也特別提醒這5生肖本周運勢需多留意。





楊登嵙指出，冬季寒冷，養生首要原則為「祛寒保溫」，日常起居要有意識的遠離寒冷刺激。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

楊登嵙指出，大雪節氣，萬物進入潛藏狀態，養生應順應自然規律，重點在於「收藏精氣」。《黃帝內經》提到，冬季寒冷，養生首要原則是「祛寒保溫」。在平日生活裡，該如何做到「祛寒保溫」呢？透過日常的飲食、衣著、和起居，都要有意識的遠離寒冷刺激，保持身體溫暖舒適，方可維持身心健康。俗語說：「大雪補得好，一年不受寒。」五行養生的核心，也是順應著天地寒熱的變化，以「祛寒保溫、養腎固元氣」為主。

在大雪節氣的飲食方面，楊登嵙建議可多食苦味食物、溫熱食材、冬季蔬果及黑色食物。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

而大雪節氣該怎麼吃？楊登嵙建議可多食苦味食物如豬肝、雞肝、萵筍、枸杞等，並搭配溫熱食材如牛肉、羊乳、核桃、大棗，增強氣血、抵禦寒冷；同時搭配冬季蔬果，補充維生素、防止乾燥。黑色食物如黑豆、黑芝麻、香菇有助養腎。楊登嵙也提醒，現代人熬夜、久坐或常吃油炸冰冷食物，容易形成「寒熱夾雜」體質，高血壓、高血糖或感冒期間不宜過度進補。透過合理飲食，可順應節氣特性，維持身心健康。

命理老師謝沅瑾也指出5個生肖，運勢起伏大需特別留意。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

另外，大雪節氣降臨之際，命理老師謝沅瑾也指出5個生肖，運勢起伏大需特別留意。屬虎的朋友審視審視自己的計畫時，不妨嘗試用「雞蛋裡挑骨頭」的心態，務必先再三確認細節；屬雞的朋友要小心健康受影響的「雪球效應」，睡眠要充足，飲食方面要注意規律與營養均衡；屬龍的朋友不妨親自體驗「少即是多」的奧妙，在社交場合中，適度進行選擇，重質不重量；屬狗的朋友要有「備用油料」的觀念，要正視壓力的累積狀況，主動放慢腳步，並適時休息；最後屬豬的朋友要有「剎車距離」的觀念，外出或通勤時需要多加留心。







以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

