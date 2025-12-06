「大雪」就在明天！將成1類人「死亡率最高時刻」

生活中心／周孟漢報導



今年24節氣中的「大雪」就落在明（7）日的清晨5點45分，太陽位於黃經255°，古人認為，這一天北方地區會出現較強的冷空氣，不少中高緯度地區或是台灣高山上的氣溫會降到零度以下，也會降下大雪，這正是民俗之中陰氣最盛的時期，需要注重進補、小心身體受寒。對此，命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」也分享了大雪來臨的「6大禁忌」，並點名1類人要注意，是「死亡率最高的時刻」。

●大雪禁忌



1、不要過度運動：

大雪天氣寒冷過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

小孟老師提醒，大雪天氣寒冷，不要過度運動。（圖／民視新聞網）

2、不宜在室內開強烈暖氣：

大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

大雪天許多民眾會將暖氣開特別強，恐導致感冒頭暈。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）

3、禁止棉被蓋頭：

許多民眾在大雪天喜歡將眠被蓋頭取暖，然而眠被蓋頭容易影響運勢、惡夢較多，也容易空氣不流通呼吸不上來引發肺部疾病 。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

小孟老師提醒，眠被蓋頭容易影響運勢、惡夢較多。（示意圖／民視新聞資料照）

4、老人不宜戶外吹風太久：

大雪天，天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好，容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

大雪天氣嚴寒，一些老年人身體不好，容易突發猝死意外。（圖／民視新聞網）

5、不宜到海邊與山上：

大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

小孟老師提醒，不宜到海邊與山上。（圖／民視新聞網）

6、忌晚睡早起：

大雪嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若你又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

大雪忌晚睡早起。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Unsplash）

●大雪習俗



1、吃洋蔥：

大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，可以逼走寒氣。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

小孟老師指出，大雪天適合吃洋蔥。（圖／民視新聞網）

2、吃醃肉

有句俗語，叫做「小雪醃菜，大雪醃肉，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能讓我們熱量增加，可以抵擋寒冷。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

大雪天適合吃醃肉，可以補充體力，也能讓熱量增加。（圖／民視新聞網）

3、多吃溫熱性的根莖食物：

大雪天多吃如山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

小孟老師指出，大雪天多吃如山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材。（圖／民視新聞網）

4、核桃仁：

核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，使我們能夠活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

小孟老師建議，大雪日吃核桃可以補腎氣。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

5、韭菜：

韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

韭菜為熱性植物，容易手腳冰冷者建議可以常吃。（圖／民視新聞網）

6、紅薯：

冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

冬天吃紅薯，能有效防止冬天高血壓發生。（圖／民視新聞網）





7、熱薑茶

冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。

「大雪」就在明天！專家親揭「6大禁忌」點名1類人要注意：死亡率最高的時刻

冬天喝薑茶能加快血液循環。（圖／民視新聞網）







