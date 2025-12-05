「大雪」進補全攻略！ 6開運法、7大禁忌一次看！
2025年12月7日05點05分節氣來到「大雪」，古人云：「大者，盛也，至此而雪盛也」。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，大雪時節，萬物潛藏， 「養心」、「保暖」是最大守則，因此「大雪」要把握進補的好節氣，藉由飲食促進身體新陳代謝，改善怕冷、手腳冰冷、心血管疾病和關節疼痛等症狀。
諺語：「秋冬養陰」，而「大雪」就是進補的時候，在天寒之時，若能提供人體富含蛋白質、維生素和易於消化的食材，就能促進新陳代謝，進而提高人體的免疫功能，平常容易畏寒的朋友，體質也將得到改善。楊登嵙老師整理6大開運法、7大禁忌，快一來來看看吧！
「大雪」習俗：
1、喝熱薑茶：
冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。
2、吃洋蔥：
吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。
3、吃醃肉：
俗語說：小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。
4、吃溫熱性根莖食物：
大雪天多吃如：馬鈴薯、地瓜、菠菜、山藥、牛蒡等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等維生素，可以補充營養，還能去除多餘的膽固醇。
5、吃韭菜：
韭菜為熱性植物，能在冬天暖胃，增強抵抗力，容易手腳冰冷者，建議可以常吃，讓身體保暖。
6、吃紅薯：
紅薯含有豐富的鉀元素，防止冬天心血管疾病發生，預防中風。
7、吃核桃仁：
核桃仁含有卵磷脂及維生素E，能增強細胞活性、補腎氣、活化血液，冬天多食能增強抵抗力。
「大雪」禁忌：
1、不宜棉被蓋頭：
許多民眾喜歡將棉被蓋頭取暖，空氣不流通，造成缺氧，呼吸上不來，引發肺部疾病，也容易做惡夢。
2、不宜開高溫暖氣：
將暖氣開得特別高溫，導致出門時溫度冷熱變化太大，容易感冒、頭暈，甚至引發心血管疾病。
3、不宜戶外吹風太久：
冷空氣強烈，戶外吹風太久，體弱者或年紀大的長者容易突發猝死意外，外出要注意身體保暖及頭部戴棉毛的帽子。
4、不宜到海邊與山上：
避免到空曠的地方、海邊或山上，因為這些地方風大，體弱者或年紀大的長者容易吹到風煞，導致頭部不舒服，甚至引發心血管疾病。
5、不宜晚睡早起：
晚睡耗損陽氣，造成陽氣不足，身體健康下滑，倘若早起且睡眠不夠，注意力不集中，容易有猝死意外事故發生。
6、不宜過度運動：
天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量快速減少，心血管收縮比較大，尤其有心臟疾病的人容易引發心臟疾病，甚至腦溢血、中風。
「大雪」開運法：
1、「吃苦」緩燥：
天氣變得乾燥，身體也因此有口乾舌燥的現象，也容易上火、嘴破的情形，因此可以飲食補充「苦」的食物來去火氣，減緩這些燥熱引起的不適感。例如：苦瓜、芹菜、絲瓜、蓮藕、空心菜、菠菜等。過量容易造成腸胃不適，腸胃較弱的人避免食用。
2、「吃黑」補腎：
冬季五行屬水，因此進補黑色的食物，可以增加健康運勢。古諺：冬季進補，開春打虎。寒冷的天氣對於體質虛寒及年紀大的長輩健康更需注意，可以多吃養氣補腎的食物，而許多黑色食物富含營養，常見的黑色食物有：海帶、黑米、黑芝麻、黑木耳、紫菜等，其中黑米、黑芝麻。
3、「吃溫」通便：
《黃帝內經》上說寒冷冬天的養生首重「去寒就溫」，屬性「溫熱」的食材有：牛肉、花生、桂圓、紅棗，可以將這些食物搭配筍子、梨子、白菜等清熱食材，燉煮成湯後，祛寒溫補，也可以幫身體清熱通便。
4、從外面買一些白米回來，放入家中的米缸，古云：瑞雪兆豐年，白米旺財運。
5、 家人之間互相發紅包並講一些祝福的話，增加家人互動， 也旺財旺運。
6、 這一天在路上，如果看到了乞討者行乞，最好施捨一點，有捨才有得，老天爺會眷顧您！
（封面示意圖／翻攝Pexels）
