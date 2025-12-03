「大雪」3招避冬暖身！中醫教「暖暖包敷3穴位」可緩解手腳冰冷

記者簡浩正／台北報導

中醫建議冬天可使用暖暖包敷在「關元穴」等三穴道，來緩解手腳冰冷。（示意圖／資料照）

本週日就是24節氣的「大雪」。近期天氣明顯降溫，中醫師表示大雪正是冬至前的重要時節，代表陰寒之氣漸盛，要特別注意「避寒護陽」。建議可以採用「泡腳、溫敷、熱飲」3方式協助身體保暖，溫敷部分可使用暖暖包敷在「關元穴」等三穴道，來緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。

中醫師藍涵鐘指出，近期節氣將入「大雪」，正是冬至前的重要時節，代表陰寒之氣漸盛，提醒人們應特別注意「避寒護陽」。冬季五行屬水，主腎，氣候以「寒」為令。寒氣為陰邪，其性「主收引、主凝滯、主痛」，易使人體氣機收斂、血脈凝滯。若不慎保暖或體質虛寒，容易出現「手腳冰冷、關節僵硬、腰痠背痛、氣血不暢、消化不良、胃寒脹氣、女性經痛、血塊多」。

他說，冬天養生的關鍵在「藏」與「溫」。起居上宜早睡晚起、避寒就溫；運動宜柔和緩慢，如太極、散步、伸展，不可大汗淋漓，以免陽氣外洩。飲食上以溫補為主，多食薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等；忌食冰冷瓜果與生冷食物。

當天氣轉寒，除了保暖外，更可運用中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的「暖身養腎」效果。藍涵鐘推薦以下3種冬季暖身的方式。

中醫建議冬天可溫敷三穴道。(圖／馬光中醫提供)

1、泡腳：足暖則全身暖

每日睡前以溫水泡腳15～20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。

泡腳藥方：乾薑1.5錢、艾葉2錢、吳茱萸0.5錢、當歸尾1.5錢、獨活2錢、益母草2錢。以上藥材加入1000c.c.清水，大火煮滾後轉小火慢煮10分鐘，再倒入泡腳盆，加水稀釋至適溫即可。

2、溫敷：

可用暖暖包敷於腹部或腰背，特別是以下穴位：關元穴（任脈）：肚臍下四橫指處，溫腎固精。足三里（胃經）：髕骨外側下方凹陷處往下四指，健脾養氣。腎俞穴（膀胱經）：第二、三腰椎間旁開兩指幅，補腎壯陽。溫敷10～15分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。

3、熱飲：

藥膳方：生薑帶皮2錢、桂心1錢、雞心棗3錢、枸杞2錢、薏苡仁3錢、蓮子2錢、白木耳5錢，加適量冰糖煮成甜湯。此方能溫中祛寒、補腎健脾、潤肺養顏，是冬季暖身的好選擇。

