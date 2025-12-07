大雪「6禁忌」別觸犯！專家揭「7類食物」防感冒

生活中心／林依蓉報導

12月7日是二十四節氣中的「大雪」，正是民俗上「陰氣最盛」的時期，民眾需特別注重身體的保暖與進補。對此，命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」在臉書發文，詳細列出了大雪時節應避開的「6大禁忌」，以及適合吃的「7種食物」，提醒民眾務必留意，才能趨吉避凶、安然度過寒冬。









大雪「6禁忌、7必吃」攻略一次看！ 命理專家曝「睡覺1習慣」恐引發肺病

大雪期間不宜在室內開強烈暖氣，避免室內外溫差太大，出門容易感冒頭暈。（示意圖／民視新聞資料照）





今（7）日正是二十四節氣中的「大雪」，在傳統意義上代表著深冬正式開始。隨著天氣越來越寒冷，許多民眾開始準備進補食材，加強身體保暖。對此，命理專家小孟老師特別在臉書發文，列出民眾在大雪期間應避開的「6大禁忌」，以及最適合吃的「7種食物」，幫助民眾養好身體，迎接寒冷的冬天。

廣告 廣告

大雪禁忌：

1.不要過度運動

大雪天氣寒冷過度運動容易讓身體能量減少，心血管收縮比較快，有心臟疾病的人容易在過度運動後吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。

2.不宜在室內開強烈暖氣

大雪天許多民眾會取暖，但有些民眾會將暖氣開的特別強烈，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。

3.禁止棉被蓋頭

許多民眾在大雪天喜歡將眠被蓋頭取暖，然而眠被蓋頭容易影響運勢惡夢較多，也容易空氣不流通呼吸不上來引發肺部疾病

4.老人不宜戶外吹風太久

大雪天，天氣嚴寒尤其冷空氣強烈，一些老年人身體不好，容易突發猝死意外，因此大雪天到冬至是老年人死亡率最高的時刻，因此家中有老年人一定要多加當心留意。

5.不宜到海邊與山上

大雪天避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。

6.忌晚睡早起

大雪嚴冬天氣寒冷，倘若晚睡者對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足，倘若你又早起睡眠不夠，外出容易手腳冰冷嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外事故發生。





大雪「6禁忌、7必吃」攻略一次看！ 命理專家曝「睡覺1習慣」恐引發肺病

大雪期間吃洋蔥有助於暖胃散寒，逼走體內寒氣。（圖／民視新聞資料照）





大雪期間宜吃7種食物：

1.吃洋蔥

大雪天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，可以逼走寒氣。

2.吃醃肉

有句俗語，叫做「小雪醃菜，大雪醃肉，因此大雪天適合吃醃肉，可以補充體力也能讓我們熱量增加，可以抵擋寒冷。

3.多吃溫熱性的根莖食物

大雪天多吃如：山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等，可以保暖禦寒，還能去除多餘的膽固醇。

4.核桃仁

核桃仁可以補腎氣，因為裡面含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，使我們能夠活化血液，冬天多食能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。

5.韭菜

韭菜為熱性植物，多吃能在冬天暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效保暖讓身體溫暖。

6.紅薯

冬天吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。

7.熱薑茶

冬天喝薑茶能加快血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。





原文出處：大雪「6禁忌、7必吃」攻略一次看！ 命理專家曝「睡覺1習慣」恐引發肺病

更多民視新聞報導

今迎大雪重養生 中醫「避冬三招」擺脫手腳冰冷、腰痠背痛

看不到車尾燈！日統計「東北、函館」留宿外籍客數 台灣人狠甩各國

名醫自曝「童年慘狀」！只因「掉了10元」遭牆角痛毆

