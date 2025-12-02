大雪12/7到！3生肖運勢洗牌 生肖虎偏財、事業都旺盛

2025年大雪節氣將在12月7日上午5時04分20秒交節，命理師柯柏成分享，今年大雪落在農曆十月屬於「早大雪」，3生肖在這波節氣期間要注意不同變化，有人將迎小小的偏財運，也有人要留意身體健康。

12月7日即將迎來大雪。（示意圖／取自pixabay）

柯柏成在臉書貼文中提到，生肖虎在今年大雪節氣，事業和貴人運大幅提升，將展現出非凡的領導能力與決策力進而贏得他人信賴。財運方面有小小的偏財運，樂透彩票可以看哪天福至心靈、心情不錯的當下，小買幾張試手氣都有不錯的運氣，另外可以趁機擴展社交圈，為來年儲備更多資源與人脈。

屬馬的人容易有桃花運異性緣，但柯柏成提醒，這個桃花的好壞要看個人心態，抱著玩玩的心態來的一定是爛桃花，未婚男女可以多把握這段時間擴大交友圈及參加聚會。屬羊的人則要注意身體健康，流感、新冠等都容易找上門來，外出到公共場合就是口罩戴好，飲食方面也要多注意，避免過頭進補或暴飲暴食，這段時間腸胃比較弱。

柯柏成也分享，古人會通過大雪節氣當天的天氣情況來判斷冬天冷暖和來年作物收成狀況，這些都是上千年來累積的經驗智慧。他列舉多句古諺，包括「大雪不凍倒春寒」、「大雪晴天，立春雨雪多」、「大雪不寒明年旱」、「大雪不凍，驚蟄不開」、「大雪不冷，人馬不安」、「大雪寒，驚蟄暖」等，可以驗證在全球暖化效應下，還有多少準確率。

柯柏成建議，大雪當天可以喝杯洛神花茶開運。（示意圖／取自pixabay）

此外，柯柏成還分享《紅樓夢》裡的「白雪紅梅」開運法。他指出，在《紅樓夢》第四十九回「琉璃世界白雪紅梅、脂粉香娃割腥啖膻」到五十回「蘆雪廣爭聯即景詩、暖香塢雅製春燈謎」，曹雪芹透過大雪在大觀園裡的過冬情節，描寫吟詩、畫梅等雅興。

柯柏成建議，大雪這一天來一杯熱騰騰的紅棗枸杞茶或洛神花茶，感受紅樓夢裡榮國府的雪景享受。他表示，為了進補如果吃了太多腥羶魚肉，來杯紅棗枸杞茶或洛神花茶足以解膩，白雪之中的紅梅代表著強韌的生命力，這種對應時節的飲食方式確實是大戶人家必備的開運模式。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

