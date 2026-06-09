大雷雨警報狂響！南台灣風雨大 9級風像颱風

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

道路嚴重積水，水深一度達半個輪胎高。（圖／東森新聞）





高雄地區民眾今（9日）都收到國家級警報，提醒留意大雷雨帶來的劇烈天氣。其實不只高雄，整個南台灣都出現風強雨大的情況，屏東甚至測得9級強陣風，宛如颱風天；而台南下午的瞬間強降雨，也造成市區多處積水，中西區忠義路一度水淹半個輪胎高，接送孩子的家長只能涉水牽車，十分吃力。

台南市中西區忠義路上，車輛行經積水路段，不斷濺起大片水花。當時正值國小放學時段，突如其來的暴雨，讓接送區前方道路嚴重積水，水深一度達半個輪胎高。騎機車接送孩子的家長，只能下車牽車前進，在風雨中一邊遞雨傘、一邊幫孩子穿雨衣，接送區一片混亂，相當不便。

廣告 廣告

而被中央氣象署列入大雷雨警戒範圍的高雄市，同樣是一整天雨勢不斷。

大雨中，行人紛紛加快腳步趕路，因為不少民眾都收到國家級警報，提醒注意大雷雨、強陣風及瞬間強降雨帶來的風險。同一時間，也有民眾拍下高雄港邊雲層快速變化的畫面。

靠海的高雄永安地區更是強風陣陣，作業區內幾乎看不到人影。由於風勢猛烈形成風切效應，駕駛進出時都得格外小心。

而在屏東恆春，一間超商門口的塑膠籃，也被強風吹得四處飛散。位於車城鄉海生館旁的海岸地區，同樣狂風呼嘯，宛如颱風逼近一般。根據氣象站觀測資料，台南、高雄最大陣風均達8級，屏東局部地區更出現9級強陣風。

民眾：「很麻煩，要一直穿雨衣。」

雖然不像前一天出現大規模積淹水，但9日一整天南部地區仍持續陰雨不斷。

而在高雄山區六龜，荖濃溪溪水明顯暴漲、水流湍急。中央氣象署下午再度針對全台20個縣市發布豪雨特報，其中高雄市山區及屏東縣山區更達到大豪雨等級。

氣象單位提醒，山區民眾務必提高警覺，慎防豪雨可能帶來的土石流、溪水暴漲及道路坍方等災害。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

明起雨漸趨緩！週五新鋒面再接力 週末全台有雨

高雄六龜19條土石流紅警戒 農業部最新數據出爐

快訊／高雄宣布豪雨假 5區明天停班停課

