大霈機師父親上月驟逝...赴加拿大「抱骨灰返台」：沒有任何遺憾

大霈機師父親上月離世。（圖／公視台語台提供）





藝人大霈（李霈瑜）上月在社群證實機師父親於加拿大離世，並公開向網友求助，希望能將爸爸的機長制服帶往溫哥華，讓爸爸以最驕傲的模樣告別人生最後一段旅程，今（23）她出席《HiHi導覽先生》第四季開播記者會，首度公開談及爸爸後事。

大霈透露，爸爸過去經常前來探班，只要時間允許，一定會到現場支持他，關注她的作品，這個節目也是爸爸生前就非常喜歡的，甚至逢人就會推薦，「我爸很喜歡土地人文有關的內容，這是我做的讓他非常驕傲的節目」。

廣告 廣告

大霈上月在社群證實父親離世。（圖／翻攝自大霈IG）

大霈上月在社群證實父親離世。（圖／翻攝自大霈IG）

大霈提到，「能做到沒有遺憾，是一件很難的事情」，父女感情一直很好，當時也有到加拿大見爸爸最後一面，並抱著爸爸的骨灰搭機返台，一切都十分圓滿，她說父親生前很樂觀，自己也跟他很像，「把該做的事情好好完成，就是對他的回報，好好生活，是他希望我做到的。」



【更多東森娛樂報導】

●陳詩媛婚禮揭曉寶寶性別！突曝「聽損基因遺傳」喜餅藏洋蔥

●消失演藝圈5年！愷樂傳「有意復出」本人首鬆口回應

●49歲蕭淑慎辣成這樣！重現20年前金鐘戰袍 「深V開到肚臍」

