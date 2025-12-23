大霈機師爸「鐵哥」加拿大過世 捧著骨灰回台「沒有遺憾了」

【緯來新聞網】浩子、李霈瑜（大霈）、林莎、山豬妹、冬天今（23日）現身主持節目《HiHi導覽先生4》記者會，而該節目也是大霈於11月過世的機師爸「鐵哥」最喜換看的。她表示，當時有飛往加拿大把父親骨灰帶回台，「我有見到他最後一面，他說以我為榮，要我好好生活，他非常好、非常圓滿，這件事是最棒的，可以說是沒有遺憾」。

大霈想保持樂觀精神。（圖／公視台語台提供）

大霈自認遺傳爸爸的樂觀個性，之後也會帶著這份精神生活。她感謝過去只要爸爸有空，就常探班、欣賞她的作品，父女之間算是沒有遺憾，「我常跟身邊人說，做到沒有遺憾是最棒的」，呼籲大家要把握跟身邊人的開心跟陪伴。《HiHi導覽先生》也是爸爸生前最喜歡的節目，逢人就推薦女兒的作品，即便他的台語其實不輪轉，「我現在好好把事情做完，就是對他最好的交代」。

浩子跨年不上班。（圖／公視台語台提供）

《HiHi導覽先生》有別前3季，在新的一季邀請林莎、山豬妹、冬天擔任助理主持人，大霈爆料浩子在這之中特別偏愛林莎，浩子解析3位妹妹的特性，認為林莎在主持上可以獨當一面；冬天則是自帶OLD SCHOOL氛圍，讓他常想起阿翔；山豬妹則是到哪都可以活得很好。山豬妹還真的過得不錯，抱怨錄影到現在，已經變胖6.5公斤，褲子換大一個尺寸。

林莎（前起）、山豬妹、冬天、大霈、浩子合體主持。（圖／公視台語台提供）

浩子透露今年沒有主持跨年活動，要在家陪伴家人。他提及今年做了紅酒課程、演戲等挑戰自我的事，特別想把年末的最後一天留給家人，「之前很密集的拍攝2個禮拜的戲劇，我劇中有大量哭戲。有天要最重的情緒，結果我前一天沒睡好，我跟導演老實說『真的沒有辦法』，導演說沒關係，『我們所有人等你』，那個當下所有聲音都沒有，我覺得我是最無助的人」，傾訴拍戲的艱辛。

