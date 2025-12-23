大霈父親驟逝「親抱骨灰返台」 吐露最後心願：沒有遺憾了

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人「大霈」李霈瑜上月證實機師父親李鐵英辭世，當時她曾在社群平台發文求助，希望能協助將父親的機長制服帶往溫哥華，讓父親在人生最後一程穿上最引以為傲的制服，好好告別。今(23日)大霈出席公視台語台節目《HiHi導覽先生》第四季開播記者會，首度公開回應父親離世一事。

大霈(右)今現身《HiHi導覽先生》記者會，談及父親離世心情。(記者傅茗渝攝)

大霈透露，《HiHi導覽先生》是父親生前「逢人就推薦」的節目，因為父親一向熱愛土地與人文，而這檔節目正好結合她的工作與父親的價值觀，「這是我做的、讓他感到驕傲的節目。」她也提到，父親過去經常探班、關注她的每一個作品，只要時間允許幾乎場場到齊，談及父女情深，大霈感性表示：「能做到沒有遺憾，是一件很難得的事情。」

大霈(左三)說《HiHi導覽先生》是父親生前逢人就推薦的節目。(記者傅茗渝攝)

談到後事安排，大霈表示自己從台灣飛往溫哥華，陪父親走完最後一程並處理相關事宜，也親自抱著父親的骨灰帶回台灣。她形容父親一生相當圓滿，自己也選擇以樂觀態度面對離別，「把該做的事情好好完成，就是對他的回報，好好生活，是他希望我做到的。」

