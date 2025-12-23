大霈爸爸過世：一直陪在身邊 曝最好的回報

浩子與李霈瑜（大霈）主持的《HiHi導覽先生》邁入第四季，記者會上浩子笑說節目之所以能一路做到第四季，關鍵就在於「永遠還有不知道的事」。他坦言跑遍外景多年，仍常被節目內容刷新認知，「生在台灣真的是福氣。」大霈也補充，正因兩人對世界仍保有真實的好奇與驚訝，節目才不會流於形式。

大霈。（圖／公視台語台）

聊到近況，大霈也平靜提及父親離世一事，她表示這檔節目正是父親生前最驕傲的節目，「把事情做好，就是對他最好的回報。」她坦言能在最後一刻陪伴父親、沒有留下遺憾，對自己來說已是難得的圓滿。

廣告 廣告

談到拍攝過程，浩子直言第四季「燒腦又著迷」，尤其介紹刈菜（芥菜）的一集讓他印象最深。他笑說現在每次吃雪裡紅，腦中都會自動複習「刈菜宇宙」，從雪裡紅、酸菜到福菜、梅乾菜，一路延伸出完整脈絡，甚至還特別提醒觀眾正確的台語唸法，笑稱自己錄影前背功課背了很久。

浩子。（圖／公視台語台）

大霈則被製作團隊發現有著細膩又不同於常人的觀察力，她表示這來自多年外景經驗，以及習慣從不同角度理解人事物。她形容第四季內容更貼近土地，像是把小型自然博物館搬進棚內，「錄完每一集都覺得自己學到很多。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐