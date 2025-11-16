大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝圈友人震驚與不捨。她也公開向網友求助，希望能有人協助將父親的機長制服帶往溫哥華，為其人生最後一段旅程留下完整告別。
大霈爸爸過世。（圖／取自大霈threads、IG）
大霈父親「鐵哥」李鐵英過去曾登上《康熙來了》，以自創按摩器材宣傳亮相，幽默又親切的表現當時在網路上掀起不少討論。大霈形容爸爸一生保持求知精神，原本鑽研中醫，服兵役期間加入空軍，之後更因獲得長榮集團創辦人張榮發的青睞，經親自面試後，被延攬為長榮首批機師。提到父親時，大霈充滿驕傲。
大霈爸爸近日離世，她也在發文中寫下：「是否有任何一位空服員或機師，這三天內要飛溫哥華？能否幫忙將爸爸的機長制服帶過去給我的家人？我們希望在他人生最後一程，能讓他再次穿上最挺拔、最驕傲的機長制服，帥氣地繼續翱翔天際。」
貼文一出，迅速引起關注與網友留言回應，部分人也質疑為何大霈本人無法親自前往。對此，她也在留言中說明，表示：「謝謝太多朋友幫忙了，已安排好了，也謝謝廣大網友。國外後事的安排習慣跟台灣不同，著衣時間跟順序的關係才需要幫忙，要飛過去的時間就快到了，也希望大家良善說話，祝福大家家人都平安。」
大霈溫暖誠摯的文字感動不少人，也讓許多網友留言表達哀悼與鼓勵，希望她節哀順變、保重身心。目前她尚未進一步透露父親後續告別式安排。
