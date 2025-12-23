大霈飛加國帶回父骨灰 強忍淚水「沒有遺憾了」

大霈出席《HiHi導覽先生》第4季開播記者會。（圖／公視台語台提供）

金鐘女星李霈瑜（大霈）今（23日）出席《HiHi導覽先生》第4季開播記者會，談及11月中旬過世的機師父親「鐵哥」李鐵英。大霈透露，日前已親自飛往加拿大帶回父親骨灰，她堅強表示：「我有見到他最後一面，他說『他以我為榮，要我好好生活』，他非常好、非常圓滿，這件事是最棒的，可以說是沒有遺憾」。

浩子被爆對女神林莎情有獨鍾。（圖／公視台語台提供）

大霈感性分享，《HiHi導覽先生》是父親生前最喜歡的節目，儘管父親的台語並不流利，卻仍逢人就推薦，「他很喜歡在地，跟土地、人文有關的事，這是我很讓他驕傲的節目，我現在好好把事情做完就是對他最好的交代」。大霈感謝過去父親只要有空，就常探班、欣賞她的作品，父女之間算是沒有遺憾，「我常跟身邊人說，做到沒有遺憾是最棒的」。

本季《HiHi導覽先生》除了原班底大霈與浩子，新增林莎、山豬妹、冬天擔任助理主持人。（圖／公視台語台提供）

此外，本季《HiHi導覽先生》除了原班底大霈與浩子，更新增林莎、山豬妹、冬天擔任助理主持人。大霈在現場大膽爆料，浩子對女神林莎情有獨鍾。浩子則專業解析三人特質：稱讚林莎具備獨當一面的主持能力；「Old School」風格的冬天則常讓他想起老搭檔阿翔；至於適應力極強的山豬妹，則自爆錄影至今體重已飆升6.5公斤，連褲子都得換大一號，引發全場爆笑。

