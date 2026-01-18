大霧籠罩中國！正是「赤壁」所在 鄭明典揭天時再現：東風要來了

黃圈處為三國赤壁之戰可能地「烏林」。翻攝自鄭明典臉書



前中央氣象局長鄭明典今（1/18）在臉書指出，最近中國有大片的低雲或霧，正巧三國赤壁之戰可能地點「烏林」就在其中，且兩天後將吹起東風，與歷史情境相仿，讓人覺得十分有趣。

「遙想三國赤壁！」鄭明典指出，依最近的地面風場分析圖，中國地區吹起微弱南風，容易起霧；而真實色彩衛星雲圖的夜間影像也顯示大片紅色，顯見有低雲或霧。

他好奇查了一下赤壁之戰的地點，其中烏林的經緯度為29.8、113.6，就在這片大霧之中。更有趣的是，地面風場預測圖顯示，兩天後這裡將起東風，還是不弱的東風！

《三國演義》裡，諸葛亮利用大霧進行「草船借箭」，並提到「萬事俱備，只欠東風」，與如今氣象頗為呼應，讓鄭明典直呼「有趣」。

