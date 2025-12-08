大霧＋結冰！ 新疆「連霍」高速接連追尾 12車相撞 慘釀9死7傷

中國新疆連霍高速公路發生12車追尾相撞意外，嚴重車禍釀9死7傷。 圖：翻攝自 X @HK_EpochTime

[Newtalk新聞] 據中國官方媒體報導，6 日晚間 22 點左右，新疆塔城地區烏蘇市境內 G30 連霍高速 K3906 公里附近，相距約 1 公里的兩個路段接連發生車輛追尾事故，涉及 5 輛大車、7 輛小車，已造成 9 人死亡、7 人受傷。事故發生時，局地突發大霧，夜間地面氣溫低於零度，使路面短時間內濕滑結冰，增加行車風險。

連霍高速（G30）是連雲港至新疆伊犁霍爾果斯的重要通道，全長跨越多個省區。此次事故引發大量網友關注與討論，有人指出路面狹窄及冬季冰雪天氣頻繁造成安全隱患，並批評高速夜間缺乏路燈設施，增加行車恐慌。

網友紛紛留言指出 :「這個高速路太窄了。」「大霧天氣高速為什麼不封？」「每年連霍高速的事故最多！」「晚上連霍高速連個路燈都沒有，真的太嚇人了⋯⋯」「連續車禍的路嗎，還是把名字改了吧。」

據中國媒體資料顯示，連霍高速此前曾發生多起重大傷亡事故：2023 年 7 月，甘肅張掖段 K2089 公里處，一輛超限超載貨車在長下坡路段制動失效，連續撞上排隊車輛，造成 8 人死亡、6 人受傷；2024 年 11 月，甘肅段又因追尾事故引發三車起火。

交通專家提醒，冬季行車應特別注意低溫結冰、霧天能見度下降等因素，駕駛人應保持安全車距、降低車速，並密切關注路況信息，避免連續追尾事故發生。

