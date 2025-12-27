大霸.嘉明湖現雪景！ 民眾讚嘆銀白世界.開直播記錄

台東縣 / 綜合報導

雖然大陸冷氣團從今(27)日開始減弱，但好幾座3千公尺以上的高山溫度還是低，加上水氣足夠降下白雪或冰霰。台東的嘉明湖畔被雪包圍，讓有上帝眼淚之稱的美景更添風味。而攀登大霸尖山途中會經過的的九九山莊，今日清晨也開始下雪，氣溫降到只有零下1度，讓許多山友非常興奮，拿起手機記錄這難得景象。但氣象署表示，今晚(27)日過後降雪機率就會降低，但高山還是要注意路面結冰。

民眾說：「在下大雪了。」放眼望去白茫茫一片，就像來到雪白世界，不管是地上桌上還是樹上，全覆蓋厚厚的雪。民眾說：「這個應該是在下大雪囉(開始直播喔)。」站在一片白色雪地上，追雪的民眾好開心，也紛紛拿起手機，記錄這令人屏息的美景。

民眾說：「我趴到地上，你幫我照一下。」受大陸冷氣團影響，溫度夠低水氣夠多，位在苗栗泰安大霸尖山，攀登時會經過的九九山莊，今日清晨6點多開始下雪，當地氣溫一度降到只有零下1度，同樣出現雪白美景，還有台東縣，有上帝眼淚美稱的嘉明湖。

高山協作員姜旭璨說：「準備抵達嘉明湖。」走在銀白雪地已經很浪漫，但放眼望去，映入眼簾的是，嘉明湖周遭被雪給團團包圍，讓上帝眼淚別有風味，但想一飽眼福前...，風聲穿插腳步聲，一旁的草都披上白雪，腳下的山路變成雪路，但走過的人直言，一步一腳印都值得。

高山協作員姜旭璨說：「營地也在下雪。」營地帳篷也蒙上白雪，夾著冰霰紛飛，但難得美景還能再看到嗎，中央氣象署預報員曾昭誠說：「北部跟宜蘭地區在30日過後，白天的溫度，會有比較長的一段時間是比較偏涼，那3000公尺以上高山，降雪的機率。」中央氣象署預報員曾昭誠說：「從今日晚上過後，就會開始逐漸地減少了。」

中央氣象署預報員曾昭誠說：「入夜後到清晨這段時間，高山都要特別留意，高山的道路是容易有結冰的一個現象。」今日氣溫逐漸回升，但中部以北宜花3000公尺以上高山，還是有零星降雪，入夜後降雪機率就會降低，但跨年前還有大陸高壓南下，會變冷迎風面也會下雨，預估到1月3日是一波波襲台，期間是否達寒流等級陪大家迎接2026，還有待觀察。

