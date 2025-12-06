大韓航空將與韓亞航空、Jin Air、Air Busan 和 Air Seoul 一同升級全機隊使用 Starlink Wi-Fi

Hanjin Group

SpaceX 的 Starlink（星鏈）網路可提供高速上網連線體驗，令不少航空公司有意甚至開始為機隊的衛星上網服務進行更新，如聯合航空及英國航空，而最新宣布配備 Starlink 飛機衛星上網服務的航空公司就是韓國的大韓航空及同系航空公司，有關方面宣布最快預計於 2026 年第三季開始提供服務。

韓進集團旗下五家航空公司：大韓航空、韓亞航空、Jin Air（真航空）、Air Busan（釜山航空） 與 Air Seoul（首爾航空），宣布一同在其全機隊導入 Starlink 飛機衛星上網服務。五家航空公司將於今年稍後時間開始安裝準備與測試工作，按計劃大韓航空與韓亞航空將優先於波音 777-300ER 與空中巴士 A350-900 上提供 Starlink 飛機衛星上網服務，前者更預計劃於 2027 年底前完成全機隊的更新；Jin Air 則率先在其波音 737-8 機型中配備，而 Air Busan 與 Air Seoul 則會檢視各自機隊以決定部署優先順序。大韓航空代表表示，為機隊更新至配備 Starlink 飛機衛星上網服務，能為搭客提供更卓越的飛行體驗。愈來愈多航空公司傾向為機隊配備 Starlink上網服務，看來在飛機上可流暢觀看高清串流內容，甚至是進行多人連線遊戲的日子不遠矣。

