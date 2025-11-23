大順一路驚魂！22歲男突然頭暈暴衝 自撞輕軌號誌桿車頭全毀
高雄市大順一路22日下午發生一起驚險自撞事故，1名22歲王姓男子駕駛自小客車沿大順一路由西往東行駛時，途中突然感到強烈頭暈與身體不適，車輛因此偏離原行駛路線，直接朝輕軌區域內的石墩及號誌桿撞上，巨響驚動附近用路人。
警方指出，事發時間約在下午5時許，當時路段車流量不少，王姓男子的車輛突然失控偏移，先撞上輕軌軌道路面的石墩，再撞擊輕軌號誌燈桿，造成車頭嚴重凹陷毀損，號誌設備也被撞得傾斜變形幸運的是，王男僅臉部出現輕微擦傷，意識清楚、不需送醫，現場並無其他用路人受到波及，算是不幸中的大幸。
事故發生後，鼓山分局員警立即趕抵現場，協助將王男的車輛拖移至路旁，以恢復道路通行，同時通報高雄捷運公司派員檢修受損的輕軌號誌設備。酒測結果顯示王男並無飲酒情形，詳細肇事原因仍由交通大隊進一步分析研判中。
由於事故造成輕軌設備損壞，外界關注是否會涉及「公共設施毀損」責任，不過高雄捷運公司表示，目前尚未提告，後續將視損壞情形及調查結果再作評估。
鼓山分局則再次提醒駕駛人，若在行車途中感到頭暈、胸悶或其他身體不適，務必立即將車輛停靠至安全區域休息，切勿硬撐上路，以免因突發狀況而造成自身或他人危險。如遇緊急情況，也可撥打110，由警方協助處理，以保障行車安全。
