大預言家？台灣設計展10/10登場 展館拍到「豬瘟行」民眾驚呆

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣設計展今年首度在彰化登場，從10月10日展到26日，寫下將近784萬人次參觀紀錄，有民眾事後整理照片，發現竟然在鹿港「殿氣現場」展館拍到「豬瘟行」字眼，整個人愣呆，直呼這真是太玄了！

民眾表示，因為彰化首辦台灣設計展，他花了好幾天才逛完彰化、鹿港與彰南3大展區，每個展館都有去逛及拍照，最近才有空整理照片、準備幫每個展區設立相簿，才發現在照片看到「豬瘟」2個字，原本以為看錯了，仔細再看，才發現一點都沒錯。

廣告 廣告

民眾強調，檢視手機照片發現，「豬瘟行」是出現在鹿港亞太渡假村的「殿氣現場」，結合音樂、影像與文化的全新展出手法，這一幕是出現在數位影像當中，因為他很感興趣，就特別拍照還錄影。其中，有關豬的還有「豬行行」、「還豬行」，其他則有「飯擔行」、「杉木行」等。

由於台灣傳出非洲豬瘟首例，是在10月22日由農業部召開緊急記者會公布，而台灣設計展則在10月10日就開展了，竟會出現如此「預言般的巧合」，讓民眾大呼不可思議，當下真的覺得真是太玄了，只能說科學的盡頭就是玄學！

台灣設計展的殿氣現場很受歡迎。(資料照，記者劉曉欣攝)

殿氣現場的影音文化全新手法，令人驚豔。(資料照，記者劉曉欣攝)

台灣設計展首次在彰化登場，創下超高人氣。(資料照，記者劉曉欣攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

中市府私自進場清消「明採樣恐偽陰性」陳駿季轟：為何如此魯莽

動保處鄭姓人員11／2逕赴案例場清消 台中市政府將嚴處

「自走砲」惹惱應變所明記者會取消 中市府狀況外一度通知盧秀燕將出席

明天採檢中市府今竟悄悄加碼消毒 挨批「豬隊友」不扯後腿很難嗎

