「大頭娃娃」2.0？ 奶精混澱粉 河南假奶粉銷全中國

央視新聞近日披露，2024年8月，河南省中牟縣警方查獲一處生產假奶粉的窩點，這間作坊14種奶製品都以奶精和澱粉混合並銷往全國，專家都難分辨，單罐成本最低僅2元人民幣（約0.28美元），卻能在電商平台賣到最高88元，利潤率超十倍，獲利650餘萬元，3名主犯被以生產、銷售偽劣產品罪判囚15年。報導衝上熱搜第一，網友稱是2003年大頭娃娃、2008年三聚氰胺結石寶寶毒奶粉事件後「2.0」，20年後仍出現假奶粉，網友怒批「監管何在？」

據央視新聞「今日說法」欄目日前報導，2024年8月，河南省中牟縣公安局在日常摸排中發現，城郊一處偏僻的倉庫裡連續好幾天傳出濃烈的奶香氣，經蹲點偵查，鎖定此處為生產假奶粉的窩點，並在現場抓獲12名嫌犯，查獲6000餘箱大量生產偽劣奶粉的原材料及設備等。據警方稱，他們對外稱生產的是某國外品牌奶製品，環境髒亂，「三個大澡盆，一個大攪拌機攪拌之後，放到大澡盆裡一個一個過秤，稱完之後直接密封」。

經專業機構鑑定，假奶粉倒入水後瞬間溶解，裡邊有大量麥芽糊精，幾乎沒有任何脂肪、蛋白質等成分。專家稱，假奶粉是90%以上的碳水化合物，和俗稱為奶精的植脂末混合而成，當中沒有任何營養成分，對於生長發育期的孩子來說，影響是非常大的。

警方表示，從外觀上普通人根本判斷不出來這是假奶粉，「看起來跟乾的奶粉狀態很像，都是粉狀的，有一股奶香，加了奶精以後口感比正常奶還要濃郁、順滑」。14種偽造進口奶粉包裝（牛奶/羊奶/駱駝奶等），單罐成本僅2至4元，假奶粉銷往全國，各大電商平台均有售，售價達30至88元，利潤率超十倍。

嫌犯表示，曾了解過假奶粉，是無毒無害無營養，不會對人體有害，自己也曾擔心會吃出人命。

2025年7月10日，中牟縣人民法院對先期公訴到案的程鷹等三名主犯作出判決，以犯生產、銷售偽劣產品罪判處有期徒刑15年，並處罰金，其他涉案的十餘名犯罪嫌犯已移交檢察機關提起公訴。

11月30日在社交平台上，不少網友質疑此案判太輕，並對時隔20年後仍出現「黑心」假奶粉直呼不可思議，質問「監管何在」。

瀟湘晨報引述知名律師河南澤槿律師事務所主任付建表示，商家涉及生產、銷售偽劣產品罪，銷售金額200萬元以上的，可處15年有期徒刑或無期徒刑，並處銷售金額50％以上二倍以下罰金或者沒收財產。

2003年安徽阜陽曾出現大批「大頭娃娃」，經查是因服食劣質假奶粉導致嚴重缺乏蛋白質，腦部發育畸形，有12名嬰兒死亡，189名嬰兒要接受治療，部分落下殘疾。2008年，食用三鹿集團奶粉的嬰兒被發現患有腎結石，查出其奶粉中有化工原料三聚氰胺和三聚氰酸，患兒近29.6萬人，當時重創中國製造商品信譽。

