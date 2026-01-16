大頭颱洛鞍生成！賈新興曝未來路徑 示警：「這天」全台轉雨

生活中心／張尚辰報導

洛鞍颱風未來預計朝西北方向前進。（圖／翻攝自中央氣象署）

今年第一號颱風「洛鞍」已於昨日下午生成。氣象專家賈新興表示，洛鞍颱風未來路徑預計朝西北方向前進，對台灣無直接影響。另外，20日至23日有偏強大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭地區轉為有雨、氣溫下降。

賈新興今（16）日在YouTube頻道發布影片指出，17日清晨桃園以北多雲，宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；18日午後，桃園以北、宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；19日東北季風增強，北北基宜花轉有局部雨，午後各地山區、台東及屏東亦轉有零星短暫雨。

20日至23日有受偏強大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後花東及南投以南亦有零星短暫雨；23日，桃園以北及宜蘭有零星短暫雨，午後屏東亦有零星短暫雨；24日，偏強大陸冷氣團減弱，北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨；25日，北北基宜花東及鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨。

至於洛鞍颱風，賈新興說明，其未來路徑預計朝西北方向前進，對台灣並沒有直接的影響。

另外，賈新興根據短期氣候趨勢預測，2月中旬前，宜蘭降雨仍以稍偏多的機率較高。氣溫方面，2月中旬相對以正常至偏暖為主，農曆假期期間，氣溫以正常至略偏暖為主，宜蘭降雨以正常至稍偏多為主。

