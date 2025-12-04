《大風之島》歷時20年完成 專注樂生首映導演落淚

導演許雅婷（右一）在台北首映會上強調：「《大風之島》傳遞人的價值。」（希望影視提供）

入圍金馬獎最佳紀錄片、並獲今年台北電影獎百萬首獎等3項獎的《大風之島》故事圍繞樂生療養院，導演許雅婷歷經20年拍攝製作，昨晚（3日）舉辦台北首映會時，不禁感動落淚表示：「樂生議題曾讓許多單位面臨反思與挑戰，如今大家能聚在一起看見這段歷史，也可以看到電影最後傳達的不只是在說明樂生的議題，更多其實是傳遞一個人的價值，一個人如何面對很多的挫折，將要被遺忘，可是要努力的去抵抗遺忘的故事。」

《大風之島》聚焦樂生院民們的生活日常，切入樂生爭議對他們的影響。電影首映後製片黃胤毓分享：「很開心今年終於可以在台灣上映，希望未來也能慢慢把這部片推到全世界更多的地方！」執行製片黃郁芳與導演因為學妹學姐關係而結緣，在20年前就與導演共同參與拍攝，她表示：「沒有想過我們會從青春的時候，一路走到現在中年，希望可以把樂生院的風吹過那些隔離與誤解的牆。」

為《大風之島》創作主題曲〈大風子〉的音樂人王榆鈞映後也感性說道：「我一直在思考在影像之外，如何能夠透過音樂連結更多的人，靠近這個主題，能夠讓心變得柔軟。」更感謝導演長年來的堅持紀錄，讓她有機會用歌曲及錄音保存樂生院民阿公阿嬤的生命記憶，而電影主題曲《大風子》的MV也於今日正式公開，將影像與音樂再次交織，成為《大風之島》重要的延伸篇章，也期待帶領更多觀眾循著歌聲走入故事之中。〈大風子〉完整MV連結請見： https://youtu.be/FsuI8jz6pno?si=T9cGmY8bla0XZolc 。

《大風之島》故事圍繞在都市邊陲的樂生療養院山坡上，一群患有漢生病的院民。2005年一場因捷運機廠開發而引發的迫遷爭議，將院民們捲入錯綜複雜的政治角力。面對強權壓迫，他們組成自救會，覺醒、奮起，不再甘於被視為病人，而渴望作為「完整的人」被對待。然而，這場抗爭比想像中更漫長、更艱難。12年後，樂生終於開始重建，然而重建工程卻步步侵蝕，這片山坡日漸縮減，如今僅剩一道通往無處的斷頭橋與外界相連，成為真正的孤島。政治角力如狂風呼嘯而過，院民們則以殘弱的身軀、堅定的意志，死守生活的點滴，不肯放手。這些羈絆，是他們曾奮力活著的證明。電影將於12月5日上映，最新影片資訊請見「大風之島」電影粉絲專頁查詢： www.facebook.com/islandofthewinds 。

