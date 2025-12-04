《大風之島》首映展現高度關注 樂生議題政府相關部門「魔幻寫實」齊聚一堂！

▲主創團隊接連感性落淚，許雅婷導演：「《大風之島》傳遞人的價值」。

【記者 沁諠／台北 報導】金馬獎最佳紀錄片入圍《大風之島》故事圍繞於樂生療養院，由導演許雅婷歷經二十年的時間拍攝製作，即將於12月5日正式上映。昨晚（3日）正式舉辦台北首映會，導演許雅婷與製片黃胤毓等人共同出席，並特別邀請到文化部李遠部長、衛生福利部田承立主任、立法委員林宜瑾、立法委員蘇巧慧國會辦公室莊媖琇、資深監製陳保英、徐國倫、《火神的眼淚》蔡銀娟導演、《該死的阿修羅》樓一安導演、《河鰻》朱駿騰導演以及創作歌手郭真榕、金鐘影后黃姵嘉、金馬女配王渝萱…等貴賓親臨支持，眾多長期關注樂生議題的夥伴齊聚現場，座無虛席，可見《大風之島》在歷史文化中的重要性。許雅婷導演分享電影即將上映的心情，更在台前不禁感動落淚：「謝謝大家的支持，讓《大風之島》不只是台灣重要的在地議題，而走向了國際。看到文化部長、立法委員、衛福部及監察院都一起來到首映會，讓我心裡浮現一種魔幻寫實的感受，樂生議題曾讓許多單位面臨反思與挑戰，如今大家能聚在一起看見這段歷史，也可以看到電影最後傳達的不只是在說明樂生的議題，更多其實是傳遞一個人的價值，一個人如何面對很多的挫折，將要被遺忘，可是要努力的去抵抗遺忘的故事。」

本作聚焦院民們的生活日常，切入樂生爭議對他們的影響。電影映後製片黃胤毓也分享：「《大風之島》這部片非常地重要，很開心今年終於可以在台灣上映，希望未來也能夠慢慢的把這部片推到全世界更多的地方！」而執行製片黃郁芳與導演因為學妹學姐關係而結緣，在20年前就與導演共同參與《大風之島》拍攝，映後也表示：「沒有想過我們會從青春的時候，一路走到現在中年人的時候，希望可以把樂生院的風，去吹過那些隔離與誤解的牆。」因為樂生而產生的羈絆湧上心頭，郁芳製片忍不住哽咽：「怎麼變成我也要哭了！」讓主創團隊也都接連落淚，全場觀眾在笑聲中一同紅了眼眶。

▲《大風之島》首映會座無虛席，眾多長期關注樂生議題的夥伴齊聚現場。

此外，為《大風之島》創作主題曲〈大風子〉的音樂人王榆鈞，在映後也感性說道：「我一直在思考在影像之外，如何能夠透過音樂連結更多的人，靠近這個主題，能夠讓心變得柔軟。」更感謝導演長年來的堅持紀錄，讓她有機會用歌曲及錄音保存樂生院民阿公阿嬤的生命記憶，而電影主題曲《大風子》的MV也於今日正式公開，將影像與音樂再次交織，成為《大風之島》重要的延伸篇章，也期待帶領更多觀眾循著歌聲走入故事之中。〈大風子〉完整MV連結請見：https://youtu.be/FsuI8jz6pno?si=T9cGmY8bla0XZolc。

《大風之島》故事圍繞在一座如孤島隔離的人們，面對20年來的迫遷、抹去過往，他們用餘生奮力刻下曾活過的痕跡。簡介描述，在台灣都市邊陲的樂生療養院山坡上，一群患有漢生病的院民沉睡於近一世紀的隔離之中。他們的生活雖忙碌卻平靜，生命如盤根錯節的樹根，深深紮根於這片土地。2005年，一場因捷運機廠開發而引發的迫遷爭議，將院民們捲入錯綜複雜的政治角力。面對強權壓迫，他們組成自救會，覺醒、奮起，不再甘於被視為病人，而渴望作為「完整的人」被對待。然而，這場抗爭比想像中更漫長、更艱難。12年後，樂生終於開始重建，然而重建工程卻步步侵蝕，這片山坡日漸縮減，如今僅剩一道通往無處的斷頭橋與外界相連，成為真正的孤島。政治角力如狂風呼嘯而過，院民們則以殘弱的身軀、堅定的意志，死守生活的點滴，不肯放手。這些羈絆，是他們曾奮力活著的證明。電影將於12月5日正式上映，最新影片資訊請見「大風之島」電影粉絲專頁查詢：www.facebook.com/islandofthewinds。（照片希望影視提供）