大風大浪還擾台！海巡署2度偵獲中國海警侵金門限制水域

即時中心／廖予瑄報導

海象差還襲擾金門水域！今（25）日下午2時30分許，海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區在大膽島西方禁止限制水域外，偵獲中國海警船編隊；下午3時又發現有3艘船中國海警船採「一路縱隊」模式，從大膽島南方水域進入金門限制水域，海巡署巡防艇立即前往阻止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，要船隻立即轉向。最終，中國海警船在下午4時12分航出金門限制水域。

受到強烈冷氣團影響，金門海域風浪極差，但海巡署仍在今日下午2時30分許，偵獲中國海警船在大膽島西方限制水域外有編隊的情形，因此也立即調派巡防艇前往預置部署。

海巡署偵獲中國海警船。（圖／民視新聞翻攝）





沒想到，下午3時竟又有3艘中國海警船「14605」、「14606」及「14609」，採取「一路縱隊」模式，自大膽島南方水域航入金門禁止限制水域。海巡署發現後，便利用預置的3艘巡防艇前往，並採「一對一」併航監控，阻止其持續深入我方水域；同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域航行安全，要求立即轉向。





海巡人員驅趕中國海警船。（圖／民視新聞翻）





最終，在海巡署全力應對之下，中國海警船編隊最終於在下午4時12分離開金門限制水域。

對此，海巡署也強力譴責中國海警，在海象極差之狀況下還執意編隊侵擾，「是不專業、不理性之行為」，且罔顧航行安全，造成過往船舶極大航行風險，「守護我禁止限制水域，維護國家主權，是海巡責任與使命，不論天候海象或任何情勢變遷」，海巡單位將全天候保持高強度監控及應對能量，並秉持堅定的執法立場，捍衛國家主權、確保國家安全。

