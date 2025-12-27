大風暴帶來強降雪 滑雪場經歷乾旱後迎「聖誕奇蹟」

這波大風暴給太浩湖滑雪場帶來豐厚的雪量，有滑雪場稱之為「聖誕奇蹟」（Christmas Miracle）。

舊金山紀事報報導，本周一場冬季風暴席捲舊金山灣區，帶來三位數字風速、山體滑坡和停電，卻在加州一些最受歡迎的滑雪勝地受到了熱烈歡迎。其中一家度假村甚至將當地的大雪形容為「聖誕奇蹟」。

今年在經歷了創紀錄的降雪乾旱之後，本滑雪季原本慘淡的開局在聖誕夜發生了戲劇性的轉變。接下來的三天，太浩湖和內華達山脈中部地區的滑雪場迎來了3到5呎的降雪，儘管部分滑雪場也受到了暴風雪的影響，但各滑雪場仍然沉浸在雪況好轉的喜悅之中。

「唐納峰附近在過去24小時內降雪量達22吋， 」糖碗滑雪場（Sugarbowl）26日上午在其網站上發布消息說，「快來這裡吧！ 」帕利塞茲太浩湖度假村（Palisades Tahoe）則熱情洋溢地寫道︰「假日魔力！」

「三重大降雪警報！」猛獁山滑雪場（Mammoth Mountain Ski Area）在其主頁上發出醒目的警告，儘管附帶一條令人掃興的免責聲明：由於「雪崩風險極高」，所有山坡地運營活動已於26日暫停。

「如果您今天冒險進入雪崩區域，很容易引發大型雪崩，」塞拉雪崩中心官員26日發布公告稱，「今天清晨的強降雪加上強風，將使雪崩危險等級居高不下。」官員指出，25日一名獨自在野外滑雪的遊客引發了一場板狀雪崩，並表示該遊客「被雪崩捲入、捲走並部分掩埋在雪崩易發區域」。

預計該地區的雪崩危險等級將從26日的「相當高」降至27日的「中等 」。

其他滑雪場也報告了一些與天氣相關的故障，包括停電導致纜車運作延誤。

