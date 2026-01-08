大飛跩嗆《最強的身體》沒對手 後輩歌手霸氣回噹：讓他知道誰才真的會飛

大飛賽前努抓緊時間練習體能。（好看娛樂提供）

大飛近日參加《最強的身體》比賽，賽前就忍不住抱怨製作單位「分組不公」，直言自己被放進一個「沒有對手」的組別，語氣相當嗆辣。與大飛同組的嘻小瓜一聽，則是大吐苦水，自爆原本報名想參加女單，卻被製作單位打回票，陰錯陽差被分進諧星組，讓他哭笑不得。

由大飛、綠茶、撒基努、嘻小瓜組成「最強綜藝諧星組」，日前錄影時與比杰同場較勁，沒想到《大嘻哈時代》出身的後輩歌手比杰毫不示弱，當場放話要讓大飛「知道誰才會真的飛起來」。

正式比賽後，諧星們群魔亂舞、各出奇招，不只讓現場主播頻頻破防，也意外成為當日最有記憶點的一場對決。嘻小瓜賽後更忍不住崩潰：「我本來想搞笑，但好累！真的好累！」

