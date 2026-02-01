大飯桶快收藏！台中隱藏版日式丼飯，多達18種組合，烤鰻魚、大魷魚超誘人

台中｜雜誌食事處

強生愛吃日式料理，本身也是一個超級大飯桶，丼飯這種東西不可以錯過！哈哈～偶然在脆上面看到這家『雜誌食事處』，就在台中科博館附近，不過主廚本人已在日本料理打滾多年，今日就來品嚐一下他們的丼飯料理吧～

台中｜雜誌食事處

環境蠻乾淨，可以看到事物冷藏在前面吧台內，後面切生魚片的刀擺設的好漂亮

台中｜雜誌食事處

雜誌這個名字很特別，吃飯時候和主廚兼老闆聊天，他說以前在網路的ID就是雜誌，怎麼這麼日系啊XD

台中｜雜誌食事處

店內的飲料、湯品、沙拉等小菜都吃到飽

台中｜雜誌食事處

他們的小菜很用心，後面還有炸物，裡面會加炸海苔好特別

廣告 廣告

台中｜雜誌食事處

雜誌菜單如圖（攝於2026.01）菜單上就多達18種不同丼飯組合，地上走的海裡游的都有

台中｜雜誌食事處

鰻魚蓋飯

這次來吃的就是他們的鰻魚蓋飯，看著師傅剛烤好的鰻魚，上面撒著白芝麻，撲鼻而來的焦香味覺真是讓人開胃。後面還有蔬菜，底下則是醋飯

台中｜雜誌食事處

鰻魚本身吃起來新鮮好吃，而且口感Q彈，連肉帶皮吃真的很順口

醋飯本身可以品嚐的到醋的美味，這種吃法要一路追述到日本江戶時代，就會用醋來保持米飯和海鮮的新鮮，並且酸酸的口味不僅開胃也提升口感

台中｜雜誌食事處

烤魷魚蓋飯（外帶）

這個是在吃飯鰻魚之後，多點一份晚上和小吠一起享用XD 外帶盒子如圖，魷魚剛烤好也很香，上面還撒了明太子，超想直接一口咬下。晚上稍微微波加熱一下，口感還是很Q很好吃。而且這麼大尾真的讓人看了食指大動

台中｜雜誌食事處

以上就是在雜誌吃飯的食記，闆娘招呼很親切，且食物吃起來都還不錯，新鮮好吃。是值得再次回訪的丼飯專賣店，喜歡這類食物的捧油就來科博館附近就別錯過囉！

雜誌食事處

地址：臺中市北區博館二街57號

電話：0918 033 612

營業時間：11:00-20:00 ; 週五公休

FB：https://pse.is/8nfqyz

IG：https://www.instagram.com/yummy_sushi2020/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘