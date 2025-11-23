大飽口福！雲林「土庫宴」12店10佳餚一次嘗 報名火速額滿
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮早年商業繁榮，過往有「小上海」美譽，集結許多知名美食店家，土庫好COOL商圈發展協會與縣府、公所合辦，集結12家特色店家推出10道風土料理的「土庫宴」，昨晚吸引200人享用，其中65%是外縣市遊客，成功帶動觀光效益。協會理事長魏安助表示，未來將持續推動，讓更多人用「吃」體會土庫之美。
「土庫宴」集結阿海師鴨肉麵線、古早味雙糕潤、怪人花枝鱔魚麵、川龍食堂、萬源製麵舖、品珍香麵包、順成油廠、珍和蟹老闆、烏雞郎、曬月亮的貓、樂米工坊、海王子茶飲共12家當地商家，共同組成順香三重奏、扁魚白菜燉、甜寶雙糕緣等10道料理，道道充滿古早味及新創料理碰撞。
魏安助指出，土庫宴甫開放不到幾天，20桌共200人名額全數額滿，根據後台統計有65％是來自雲林以外的14縣市民眾，令舉辦活動的他們非常意外。
隨著10道佳餚一道道送上餐桌，令在場饕客們食指大動，先是以品珍香麵包與順成油廠的料理組合打頭陣，麵包沾染椒麻、蒜香、花生油，為土庫宴開胃，緊接著鴨肉麵線、花枝鱔魚羹、扁魚白菜燉、蒜頭薄荷烏骨雞，令遊客驚嘆聲連綿不絕，最後再以雙糕潤作為甜點收尾，為土庫宴留下深刻記憶。
雲林縣長張麗善表示，土庫過去是農產加工、宗教信仰重要據點，透過美食重新連結地方記憶，是推動小鎮文化觀光的重要起點；立委張嘉郡說，土庫宴讓民眾可以一次嘗到在地特色美食與小吃，是最有土庫特色的餐桌。
