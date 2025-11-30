大馬健身房藏「男男多人性愛基地」...這理由讓外國人也慕名朝聖 201人遭逮下場曝光

大馬健身房藏「男男多人性愛基地」。示意圖，與本文無關／Freepik

馬來西亞吉隆坡警方近日展開掃黃行動，突擊一處遠近馳名的「娛樂中心」，竟發現超過200名赤裸男子正在多人運動，不僅滿地保險套、情趣用品，還有還有男子還在「互摸」，場面令人震驚。

根據《中國報》報導，吉隆坡副總警長拿督莫哈末阿札尼指出，當地警方接獲通報，花了2週的時間搜查，於28日晚間8時展開取締行動，一共逮捕201人，其中有24人為外籍人士，甚至有17人為公務員身份。

報導指出，突襲過程場面觸目驚心，不僅隨處可見保險套、情趣用品，全場男性不是全裸，就是僅用小毛巾遮擋，兩名男子甚至躲在電影房角落的床鋪上「互摸」，遭到警方制止。

廣告 廣告

警方表示，總計201男子遭逮捕，因涉及「不道德的同性性行為活動」，包含性愛、交換性伴侶等行為，已違反刑法377B（違反自然性行為），將送到金馬警區總部調查。此外，小黑房內還發現至少5張床鋪，懷疑店家專門提供給男同志進行「多人運動」使用。

該棟娛樂中心入場費為每次35令吉（大約266元新台幣），共有3層樓，一樓提供健身、電影房服務，看似一般的娛樂場所，往上走卻別有洞天，藏有桑拿房、露天泳池，以及用來開群趴的「小黑屋」。

據了解，該場所透過網路社群傳播迅速爆紅，在Google地圖評論擁有4.3顆星好評，甚至不少人大讚能看到身材好的帥哥，成為當地男同志圈內聖地，甚至吸引外國觀光客慕名而來。



回到原文

更多鏡報報導

26歲網紅「改造雄女」遭告未完！車王勞斯萊斯被查扣...竟是詐團大金主

香港宏福苑大火／港男要求徹查火災！提「4大訴求」破萬人連署遭國安處逮捕

25歲重機網美死亡車禍！生前1句話成「不詳預言」…發文後遭「聯結車輾斃」