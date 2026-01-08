大馬冠軍女歌手驚傳辭世！抗癌4年痛別舞台

大馬女歌手毛依賢驚傳辭世，享年45歲。（圖／翻攝自8TV八度空間IG）





去年在歌唱節目《好聲Family》奪冠的馬來西亞女歌手毛依賢，於7日因病辭世，享年45歲，預計在12日出殯。她與癌症抗爭長達4年，最終不敵病魔離開人世。毛依賢生前參與的電視台「八度空間」也於第一時間發文哀悼。

去年才上節目奪冠 官方特發文悼念

馬來西亞電視台「八度空間」播出的親子歌唱節目《好聲Family》，致力發掘民間好歌聲，毛依賢在第六季「巔峰之夜」總決賽中，與7歲女兒攜手奪下幼年組冠軍，感動無數觀眾。「八度空間」也在社群平台發文悼念「毛媽媽連續兩季參與《好聲Family》，與丈夫、女兒都曾經在節目中留下美好回憶。」

「八度空間」表示，毛依賢以實際行動陪伴家人登台，用歌聲與堅持打動人心。即使面對病痛折磨，她始終不曾退縮，在身體承受巨大痛苦的情況下，仍努力以最佳狀態完成每一次演出。「八度空間」感性道，毛依賢是用生命詮釋母愛與堅強的典範，「她的笑容、歌聲，以及不向命運低頭的精神，早已深深烙印在舞台與觀眾心中。」

勇敢抗癌4年！最終不敵病魔辭世

根據《中國報》報導，毛依賢的丈夫、同樣是歌唱比賽常勝軍兼活動主持人的蕭靖凇透露，太太於昨晚約11時在醫院病逝。他表示妻子4年多前確診第四期大腸癌，病情隨後轉移並擴散至全身，儘管如此她始終沒有向病魔低頭。而毛依賢靈堂目前設於自家供親友弔唁，預計下週一舉行告別式。

蕭靖凇也提到，妻子在比賽結束後健康狀況急轉直下，曾兩度緊急住院並接受手術，身體日漸虛弱，但仍勇敢對抗病痛，「認識她的人都知道，她是一名非常堅強的人。」



