大馬前首相涉貪服刑中 再遭法院加判15年、罰千億

載著馬來西亞72歲前首相納吉出庭的車隊，26日早上緩緩駛進高等法院。經過一整天的開庭，承審法官在稍晚作出重大判決，納吉涉嫌的4項濫權罪和21項洗錢罪，總計25項罪名全部成立。納吉的律師對於這起案件的每一個攻防點都遭到法官駁回，感到相當不解。

納吉代表律師沙菲宜表示，「因為儘管我們對法官保持最高尊重，但我們認為他犯下太多的重大錯誤，我之所以稱之為重大錯誤，是因為我認為事實就是如此。」

納吉涉嫌侵占一馬發展公司國有基金款項。根據高院26日判決，每項濫權罪判處納吉15年徒刑，每項洗錢罪則各判處5年徒刑。刑期同時執行，表示納吉在牢中最多再待15年。

代表律師沙菲宜表示，承審法官駁回辯方所有針對傳聞證據提出的反對意見，是相當大的錯誤，對於判決表示失望，也將會提出上訴。

沙菲宜說道，「我非常期待此案能進入上訴庭，因為法官所處理的每一個重點，處理方式都忽略了我們對證人的交叉詰問，以及我們的辯護理由也未經法官審視。」

2015年美國媒體率先披露7億美元的一馬資金進入納吉的個人帳戶，引爆美國司法部與馬來西亞的調查，至今偵辦與審理時間已經長達10年。目前納吉因為一馬貪瀆的相關案件而正在服刑中，也成為馬來西亞首位入獄的前首相。

