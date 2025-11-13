大馬士革國家博物館驚傳竊案！6件古代金質文物與雕像不翼而飛
西亞最古老、最具象徵性的文化機構之一敘利亞「大馬士革國家博物館」（National Museum of Damascus），在9日深夜至10日清晨間發生竊案，最終有6件珍貴的歷史文物遭竊，包括多件金質鑄造品與古代雕像，消息一出驚動敘利亞文化界。
綜合《法新社》（AFP）與《路透社》（Reuters）報導，竊賊疑似於夜間潛入館內，破壞展示櫃玻璃後盜走文物，並可能在館內停留數小時。館方隨即封閉古典展區，暫停開放。館內官員僅低調表示：「博物館因安全原因暫時關閉，預計下週重新開放。」
敘利亞當局尚未發布正式聲明，但內政安全部門首長阿提卡（Osama Muhammad Khair Atika）已下令成立專案小組，展開搜捕與追查工作，並對保安人員與館方管理層進行訊問。據悉，部分警衛與員工已於10日被短暫拘留調查後釋放。
被盜區域「古典展區」是館內最珍貴的部分之一，收藏來自希臘化、羅馬與拜占庭時期的稀有文物，包括石雕、壁畫與墓葬床等。許多展品原出土於敘利亞各大考古遺址，如帕米拉（Palmyra）與阿帕米亞（Apamea），在戰爭期間曾被集中運至首都保存。
大馬士革國家博物館成立於1919年，是敘利亞文化史的重要象徵。2012年，因內戰波及首都，館方被迫關閉；2018年部分重啟。2025年1月，在前總統阿薩德（Bashar al-Assad）被推翻1個月後，博物館才全面恢復運作，並對外宣稱「館藏安然無恙。」
持續14年的敘利亞內戰不僅奪走無數生命，也讓文化遺產淪為戰利品。根據非營利組織「格爾達亨克爾基金會」（Gerda Henkel Foundation）與「敘利亞文物保護協會」（Syrian Association for the Protection of Antiquities）2020年的研究，2011年以來已有超過4萬件文物從博物館與遺址中被盜。
在國家持續動亂下，貨幣、雕像、馬賽克碎片等易於走私的文物被運往全球市場，形成龐大的非法黑市。報告指出，「伊斯蘭國」（Islamic State）、反政府武裝、前政府軍與各類走私網路皆藉此獲取數百萬美元資金，用於持續戰事與軍備採購。
